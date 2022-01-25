Özgün Üniversiteler kaç gün tatil edildi? Üniversiteler ne zamana kadar tatil?
ÖZGÜN HABERLER

Üniversiteler kaç gün tatil edildi? Üniversiteler ne zamana kadar tatil?

Üniversitelerin tatil olup olmadığı öğrenciler tarafından merak ediliyor. İstanbul'da kar yağışının etkisini sürdürmesi yaşamı etkilemeye devam ediyor. Kar nedeniyle ulaşımda aksaklık olması üniversitelerin tatil olmasını da gündeme getirdi. İstanbul Valiliği alınan tedbirler arasında üniversitelerin tatil edilmesi kararını da duyurdu. Peki, Üniversiteler kaç gün tatil edildi? Üniversiteler ne zamana kadar tatil? İşte yanıtı...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Üniversiteler kaç gün tatil edildi? Üniversiteler ne zamana kadar tatil?
kar

İstanbul'da üniversiteler tatil mi? sorusu gündemde. Pek çok üniversite bu sene yüz yüze eğitim ile devam ediyor. İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı sonrası üniversitelerin tatil olup olmadığı araştırılıyor.

ÜNİVERSİTELER KAÇ GÜN TATİL OLDU?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya üniversitelerin tatil olduğunu duyurdu ve bu tatilin ne zaman sona ereceğini bildirdi. Vali Yerlikaya, İstanbul’da bulunan üniversite rektörleri ile yapılan istişareler doğrultusunda yükseköğrenime belirtilen tarihe kadar ara verildiğini açıkladı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 25.01.2022 tarihli toplantısında;

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle;

1- Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmasına,

2- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına,

3- Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 09.00’a kadar durdurulmasına,

4- İstanbul’da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

5- Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmesine,

6- Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize girişinin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına,

Karar verilmiştir.

İlimizdeki karla mücadele çalışmalarında İçişleri Bakanlığımızca yayımlanan “Kış Tedbirleri Genelgesi” kapsamında oluşturulan; arama kurtarma, sağlık, tahliye ve yerleştirme, güvenlik ve Trafik, beslenme, gıda, tarım ve hayvancılık, enerji, ulaşım-altyapı, nakliye, haberleşme, barınma ve teknik destek ve ikmal çalışma gruplarında 18.029 personel ve 5.227 araç ile müdahale edilmiştir.

Sabiha Gökçen'de iki gün daha uçuşlar azaltılacak
GÜNDEM
Sabiha Gökçen'de iki gün daha uçuşlar azaltılacak

Marmaray ücretsiz mi? Marmaray geçişleri ne zamana kadar ücretsiz?
ÖZGÜN
Marmaray ücretsiz mi? Marmaray geçişleri ne zamana kadar ücretsiz?

İstanbullunun kar çilesine İETT çilesi de eklendi: 22 saatte 69 otobüs yolda kaldı
GÜNDEM
İstanbullunun kar çilesine İETT çilesi de eklendi: 22 saatte 69 otobüs yolda kaldı
Kayıplar can yakıyor

Kayıplar can yakıyor

​Türkiye'nin 25 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.
Fatih Terim teklifi kabul etmedi

'Fatih Terim teklifi kabul etmedi'

​Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan canlı yayında çarpıcı mesaj.
CHPli Bekaroğlu gerçeği öğrenince Fatma Betül Sayan Kayadan özür diledi: Gerçekten utandım

Türk bilim insanları keşfetti

Türk bilim insanları keşfetti

​Kayalık alanın dibinde buldular: Sadece Türkiye'ye özgü bir tür.

Vali Yerlikaya duyurdu.​

Van'da dün objektiflere yansıdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.