Özgün Marmaray ücretsiz mi? Marmaray geçişleri ne zamana kadar ücretsiz?
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Marmaray ücretsiz mi? Marmaray geçişleri ne zamana kadar ücretsiz?

İstanbul'da 3 gündür yaşanan yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. İstabul'da ulaşımda yaşanan aksaklık sonrası madur olan vatandaşların kullanması için Marmaray seferleri ücretsiz yapıldı.

TCDD Marmaray çalışma saatleri, toplu taşımayı kullanmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Marmaray seferleri hala ücretsiz mi? Marmaray ne zamana kadar ücretsiz olacak? İşte konuya ilişkin son durum...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Marmaray ücretsiz mi? Marmaray geçişleri ne zamana kadar ücretsiz?
marmaray ücretsiz mi

İstanbul'da en büyük gündem kar yağışı ve kapanan yollar. Hafta sonu başlayan ve dün akşam saatlerinde etkisini arttırarak devam eden kar yağışı İstanbul'da pek çok sorunun meydana gelmesine neden oldu. İstanbul'da yoğun kar yağışının etkisiyle karayollarında trafik durunca vatandaşların gözleri toplu taşıma araçlarına, metro ve marmaray gibi raylı sistemlere çevrildi. Peki, marmaray ücretsiz mi?

MARMARAY SEFERLERİ ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından 25 Ocak Salı günü yapılan açıklamaya göre İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferleri Perşembe gününe kadar 24 saat ücretsiz hizmet verecektir.

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