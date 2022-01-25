Marmaray ücretsiz mi? Marmaray geçişleri ne zamana kadar ücretsiz?

İstanbul'da en büyük gündem kar yağışı ve kapanan yollar. Hafta sonu başlayan ve dün akşam saatlerinde etkisini arttırarak devam eden kar yağışı İstanbul'da pek çok sorunun meydana gelmesine neden oldu. İstanbul'da yoğun kar yağışının etkisiyle karayollarında trafik durunca vatandaşların gözleri toplu taşıma araçlarına, metro ve marmaray gibi raylı sistemlere çevrildi. Peki, marmaray ücretsiz mi?

MARMARAY SEFERLERİ ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından 25 Ocak Salı günü yapılan açıklamaya göre İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferleri Perşembe gününe kadar 24 saat ücretsiz hizmet verecektir.