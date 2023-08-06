Kelime-i Şahadet getirmek , İslam’ın beş şartından biridir. Kelime-i şehadet, "Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed O'nun elçisidir" anlamına gelir. Kelime-i şehadet, bir Müslümanın Allah'a inandığını ve Hz. Muhammed'in O'nun elçisi olduğunu kabul ettiğini ifade eder. Kelime-i şehadet, bir Müslümanın İslam'a girişini simgeler. Kelime-i şehadet, iki cümleden oluşur:

Kelime-i şehadet neden getirilir?

Kelime-i şehadet, İslam'ın en temel ilkelerini ifade eder. Kelime-i şehadet, bir Müslümanın Allah'a inandığını, O'nun tek ve yaratıcı olduğunu, Hz. Muhammed'in O'nun elçisi olduğunu, Hz. Muhammed'in Allah'ın mesajını insanlara ilettiğini kabul ettiğini ifade eder. Kelime-i şehadet, bir Müslümanın İslam'ın bütün emir ve yasaklarına uyacağını da ifade eder.

Kelime-i şehadet nasıl getirilir?

Kelime-i şehadet, iki cümleden oluşur: " Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü ." şeklinde telaffuz edilir. Şehadet etmek İslam'ın beş şartından birincisidir.

Kelime-i şehadet Arapça yazılışı

Kelime-i şehadet okunuşu

"Eşhedü en la ilahe illallah."

"Ve eşhedü enne Muhammeden abduhü ve resulüh."

Kelime-i şehadet manası, anlamı-Kelime-i şehadet Türçke meali

"Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur."

"Ve yine şahitlik ederim ki Muhammed O'nun kulu ve elçisidir."

Abdest aldıktan sonra Kelime-i Şehadet getirmenin sevabı nedir?

Ömer İbni Hattâb radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Sizden biriniz güzelce abdest alır –onu tastamam yapar– sonra da: Eşhedü en lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh, derse, o kimseye cennetin sekiz kapısı açılır. O da dilediği kapıdan girer.” (Müslim, Tahâret 17. Ayrıca bk. Ebû Dâvud, Tahâret 65; Tirmizî, Tahâret 55; İbni Mâce, Tahâret 60)

Tirmizî’nin rivayetinde şu ziyade vardır: “Allahümme’c‘alnî mine’t-tevvâbîn ve’c-alnî mine’l-mütetahhirîn” duasını da okur.

Peygamber Efendimizin (S.A.V) Kelime-i Şehadetten Sonra Söylediği Söz

“Peygamber Efendimiz, kelime-i şehâdet getirdikten sonra:

«Ey insanlar! Size olan nimetinden dolayı O Allâh’a hamd ederim ki Kendisi’nden başka hiçbir ilah yoktur!» diye hamd ü senâda bulundu. Her zaman yaptığı gibi Uhud günü şehit düşen Müslümanlar için de Allâh’tan mağfiret diledi. (İbn-i Sa’d, II, 228, 251)

Kelime-i şehadet getirmenin faydaları nelerdir?

Okuyan kişinin ismi güzel olarak çağrılır. İslam'ın emir ve yasakları kendisine farz olur. Cezadan ve aşağılanmaktan kurtulur. Yüce Allah, ondan razı olur.

Kelime-i tevhidin fazileti nedir?

Kelime-i tevhid, Allah'a ve peygambere olan inancın sık sık dile getirilmesine yardımcı olur. Bu sebepten dolayı imanın güçlenmesini sağlar. Kelime-i tevhidin kazalardan ve belalardan kişileri koruduğuna inanılır. Kelime-i tevhid okumanın çok sevabı olduğu belirtilir.

La ilahe illallah demek yeterli mi?

Sadece La ilahe illallah demek yetmez. Peygamber efendimize de iman etmek, son Peygamber olduğuna şehadet getirmek şarttır. Yani Muhammedün Resulullah demek de gerekir.

İslam'ın Şartları Kaçtır, İslam'ın şartı nedir, hangileri?

İslam dininin esasını oluşturan 5 temel husus vardır. Bunlar küçük, büyük yaş fark etmeksizin herkes tarafından muhakkak yerine getirilmelidir. Kayıtsız şartsız Allah'ın varlığına ve birliğine boyun eğenler İslam'ın tüm şartlarını yerine getirmelidir. İşte İslam'ın Şartları ve Anlamları.

1 - İslam'ın şartı Kelime-i Şehadet getirmek

Kelime-i Şehadet, İslam dininin en temel şartıdır. Kelime-i Şehadet getirmeyen bir kimse Müslüman olamaz. İslam dini böyle buyurmuştur. Kelime-i Şehadet: "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü" demektir. "Sahitlik ederim ki Allah'tan baska ilâh yoktur ve yine sahitlik ederim ki Muhammed O'nun kulu ve rasûlüdür'' anlamına gelir.

2 - İslam'ın şartı namaz kılmak

İslam'ın ikinci şartı olan namaz kılmak en önemli ibadetlerin de başında yer alır. Müslüman kişilere farz olarak buyurulan beş vakit namaz ibadeti de mutlaka yerine getirilmelidir. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazını herkes tarafından kılınmalıdır. Bu namazların dışında farz olan Cuma namazı da bulunur.

3 - İslam'ın şartı oruç tutmak

İslam dininin temelini oluşturan beş şarttan bir tanesi de oruç tutmaktır. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği Ramazan ayında oruç tutulur. Müslüman âlemi tarafından on bir ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayı çok mühim bir yere sahiptir. Birlik, beraberlik ve mağfiret ayı oruç tutmanın yanı sıra dualar, ibadetler ve zikirler ile geçirilir. Bu ay en verimli şekilde değerlendirilir.

4- İslam'ın şartı zekât vermek

İslam'ın dördüncü şartı ise zekât vermektir. Zekât, sahip olunan mal ve paranın kırkta birinin her yıl sadaka olarak dağıtılmasıdır. Zekâtın farz olması için şartlar; malların nisaba ulaşması yanında nâmî (üreyici/artıcı) olması, sahip olunduğu andan itibaren üzerinden bir yıl geçmesi, bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlardan fazla olmasıdır. Zekâtın verileceği kimseler Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiştir. Bunlar; fakirler, miskinler, zekât toplamakla görevlendirilen memurlar, müellefe-i kulûb adı verilen kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen kimseler, esaretten kurtulacaklar, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış olanlardır.

5 - İslam'ın şartı hacca gitmek

Hacca gitmek, İslam'ın beşinci ve son şartıdır. Maddi ve fiziki imkânı olan kişinin usulüne uygun şekilde kutsal toprakları ziyaret ederek hac vazifesini yerine getirmesi gerekir. Bu kutsal vazife ile Müslümanların birlik ve beraberliğini, ırk, cinsiyet, dil, ülke ve kültür ayrımı yapmadan kardeşlik ve eşitliğin önemini ortaya çıkarır.







