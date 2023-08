Deprem duası, deprem sırasında ve sonrasında okunabilecek bir duadır. Deprem duası, Allah'tan yardım ve koruma istemek için okunur. Deprem duası, her Müslümanın ezberinde olması gereken bir duadır. Depremler, yer kabuğunun ani ve şiddetli hareketleri sonucu oluşan sarsıntılardır. Türkiye’nin her neresinde olursa olsu meydana gelen irili ufaklı deprem anında ve sonunda milyonlarca vatandaş duaya yönelmekte. Dua etmek, Allah'a yakınlaşmanın, O'nun sevgi ve rahmetini kazanmanın, sıkıntı ve zorluklardan kurtulmanın bir yoludur. Depremler sonrasında enkaz altında kalanlara dua etmek isteyenler için depremde okunacak dualar ve sureleri haberimizde derledik. Peki Deprem olunca hangi sure okunur? Deprem duası Türkçe? Doğal afetlerden korunmak için hangi dualar okunur? İşte Depremde okunacak dualar ve sureler.