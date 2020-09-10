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Koronavirüs Türkiyenin 10 Eylüle ait koronavirüs verileri Vakada düşüş ölümde artış
TÜRKİYE

10 Eylül koronavirüs sonuçları: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Türkiye'nin 10 Eylül'e ait koronavirüs verileri: Vakada düşüş ölümde artış

Türkiye'nin koronavirüs (Kovid-19)verileri güncellendi.Sağlık Bakanlığının sitesinde yer alan 10 Eylül koronavirüs (Kovid-19) verilerinin yer aldığı tabloya göre bugün Türkiye'de 58 kişi hayatını kaybederken, bin 512 yeni hasta tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünün sonuçlarına ilişkin yaptığı paylaşımda bir de aktif hasta ve yoğun bakımdaki hastaların yaş ortalamasını paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sağlık Bakanlığının Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda yer alan veriler güncellendi. 10 Eylül koronavirüs tablosundaki verilerdevaka sayısında düne nazaran düşüş olduğu gözlenirken, vefat sayısında ise artış olduğu görüldü.

Düne göre vaka sayısı düştü, vefat sayısı arttı

  • Türkiye'de son 24 saatte 107 bin 702 koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 1512 kişiye hastalık tanısı konuldu. 58 kişi koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti ve ağır hasta sayısı ise 1209 oldu.

Bugün bin 219 kişi iyileşti

Ayrıca 1219 kişinin koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 255 bin 407'ye yükseldi.

Aktif ve yoğun bakım hastalarının yaş ortalamaları

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünün verilerine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Aktif hastaların yaş ortalaması 42. Yoğun bakım hastalarının yaş ortalaması ise 65. Virüsün sevdiklerimizi bizden ayırmaması için birlikte tedbirlere uymakta ısrar edelim. Güçlü mücadele, birlikte tedbirle mümkün" ifadeleri yer aldı.

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

9 Eylül koronavirüs verileri.

Türkiye'nin 9 Eylül koronavirüs tablosu: Son 24 saatte 55 kişi vefat etti
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Türkiye'nin 9 Eylül koronavirüs tablosu: Son 24 saatte 55 kişi vefat etti

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6 Eylül koronavirüs verileri.

5 Eylül koronavirüs verileri.
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