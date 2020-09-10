Türkiye'nin 10 Eylül'e ait koronavirüs verileri: Vakada düşüş ölümde artış

Sağlık Bakanı Koca: Herkes grip aşısı olmak zorunda değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'ten sağlık kuruluşlarının yetkilileriyle il değerlendirme toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, '(Grip aşısı) Ülkemizde bu anlamda geçen yıl talep ettiğimiz aşıdan daha fazlasını tedarik etmek üzere yoğun bir çaba içerisindeyiz. Zannediyorum geçen yılların 2 veya 3, hatta 4 katı oranında bu tedariği sağlama noktasında bir sonuç elde etmiş olacağız' dedi.