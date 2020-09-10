Türkiye'nin 10 Eylül'e ait koronavirüs verileri: Vakada düşüş ölümde artış

Sağlık Bakanlığının Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda yer alan veriler güncellendi. 10 Eylül koronavirüs tablosundaki verilerdevaka sayısında düne nazaran düşüş olduğu gözlenirken, vefat sayısında ise artış olduğu görüldü.
Düne göre vaka sayısı düştü, vefat sayısı arttı
- Türkiye'de son 24 saatte 107 bin 702 koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 1512 kişiye hastalık tanısı konuldu. 58 kişi koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti ve ağır hasta sayısı ise 1209 oldu.
Bugün bin 219 kişi iyileşti
Ayrıca 1219 kişinin koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 255 bin 407'ye yükseldi.
Aktif ve yoğun bakım hastalarının yaş ortalamaları
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünün verilerine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Aktif hastaların yaş ortalaması 42. Yoğun bakım hastalarının yaş ortalaması ise 65. Virüsün sevdiklerimizi bizden ayırmaması için birlikte tedbirlere uymakta ısrar edelim. Güçlü mücadele, birlikte tedbirle mümkün" ifadeleri yer aldı.
Aktif hastaların yaş ortalaması 42. Yoğun bakım hastalarının yaş ortalaması ise 65. Virüsün sevdiklerimizi bizden ayırmaması için birlikte tedbirlere uymakta ısrar edelim. Güçlü MÜCADELE BİRLİKTE tedbirle mümkün. https://t.co/RVlhe7oIYm
Aktif hastaların yaş ortalaması 42. Yoğun bakım hastalarının yaş ortalaması ise 65. Virüsün sevdiklerimizi bizden ayırmaması için birlikte tedbirlere uymakta ısrar edelim. Güçlü MÜCADELE BİRLİKTE tedbirle mümkün. https://t.co/RVlhe7oIYm— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 10, 2020
Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri