Türkiye'nin 9 Eylül koronavirüs tablosu: Son 24 saatte 55 kişi vefat etti

Sağlık Bakanlığının sitesinde yer alan koronavirüs verileri güncellendi. Türkiye'nin 9 Eylül koronavirüs sonuçlarınınyer aldığı tablo maalesef hala iç açıcı değil. Ölü ve vaka sayısında henüz gözle görülür bir düşüş sağlanamazken iyileşen sayısı da uzun süredir hasta sayısından geride seyrediyor.

55 kişi vefat etti

Bugün Türkiye'de 55 kişi koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1181 oldu.

1673 yeni hasta

Bin 673 yeni vaka tespit edilirken son 24 saatte 943 kişinin koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 254 bin 188’e yükseldi.

"Bu güce destek verin, sevdiklerimizi koruyalım"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın twitter hesabından bugünün verilerine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 110.000’den fazla yapılan test sonucunda 1.673 yeni tanı konmuş hastamız var. Tedbirlere hepimiz destek verirsek virüse karşı daha güçlü olacağız. Bu güce destek verin, sevdiklerimizi koruyalım" ifadeleri yer aldı.

Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 110.000’den fazla yapılan test sonucunda 1.673 yeni tanı konmuş hastamız var. Tedbirlere hepimiz destek verirsek virüse karşı daha güçlü olacağız. Bu güce destek verin, sevdiklerimizi koruyalım. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 9, 2020

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri 8 Eylül koronavirüs verileri.

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KORONAVİRÜS Türkiye'nin 7 Eylül koronavirüs verileri açıklandı: Ağır hasta sayısındaki yükseliş sürüyor

7 Eylül koronavirüs verileri.

6 Eylül koronavirüs verileri.

5 Eylül koronavirüs verileri.