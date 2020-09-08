Sağlık Bakanlığı 8 Eylül koronavirüs verilerini açıkladı: Kayıplarımız can yakıyor

Koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son zamanlarda dünya genelinde tırmanıyor. Ülkemizde de bir süredir artan ve vaka sayısı henüz düşüşe geçmiş değil.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs (Kovid-19) bilgilendirme sayfasındaki verileri güncelleyerek 8 Eylül koronavirüs (Kovid-19) sonuçlarınıaçıkladı.

Bin 761 yeni hasta

Verilere göre Türkiye’de son 24 saatte 110 bin 565 Kovid-19 testi yapıldı, 1761 kişiye hastalık tanısı konuldu. Öte yandan 52 kişi koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı ise 1159 oldu.

Ayrıca bugün 1093 kişinin koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı toplamda 253 bin 245 oldu.

"Kayıplarımız can yakıyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kayıpların can yaktığını belirttiği ve tedbir konusunda uyardığı paylaşımda, "Bugün 110.000’den fazla test yapıldı ve 1.761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır. Güç birlikte tedbirde" ifadeleri yer aldı.

Bugün 110.000’den fazla test yapıldı ve 1.761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır. Güç birlikte tedbirde. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 8, 2020

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