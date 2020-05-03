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Koronavirüs 31 şehirde uygulanan üç günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi
TÜRKİYE

31 şehirde uygulanan üç günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi

İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi. Koronavirüs önlemleri kapsamında daha önce giriş - çıkışların kısıtlandığı 31 şehirle ilgili bugün yeni bir karar alınarak 4 Mayıs Pazartesi 24.00'a kadar uzatıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi. İçişleri Bakanlığının genelgesi ile istisnalar hariç Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırlarındaki tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı.

Karara uymayan 27 bin 828 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığından, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 1 Mayıs Cuma günü ile 3 Mayıs Pazar günü saat 20.00 arasında karara uymayan toplam 27 bin 828 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığı açıklanmıştı.

Yine Bakanlıktan, 3 Mayıs Pazar günü saat 20.00 itibarıyla 47 ildeki bir ilçenin tamamında, 4 beldede, 61 mahallede, 61 köyde ve 6 mezrada olmak üzere 133 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulandığı, 54 ildeki 247 yerleşim yerinde ise karantinanın kaldırıldığı bildirilmişti.

31 ile giriş çıkış yasağı 1 gün uzatıldı

İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan 'şehir giriş-çıkış yasağı' uygulamasının ise 4 Mayıs Pazartesi 24.00'a kadar uzatıldığını duyurdu.


İçişleri Bakanlığı, olası bir uzatmanın yarın toplanacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında yeniden değerlendirileceği bilgisini verdi.

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