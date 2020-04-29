Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiyeye bu cömert bağış için minnettarız, teşekkür ediyoruz
DÜNYA

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Türkiye'ye bu cömert bağış için minnettarız, teşekkür ediyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin ABD'ye gönderdiği tıbbi malzeme desteğini taşıyan askeri uçağın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak Türkiye'ye teşekkür etti. ''Bu cömert bağışı için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Amerikan halkı dostluğunuz, ortaklığınız ve desteğiniz için size minnettar" ifadelerini kullanan Pompeo, bu gibi kriz durumlarında NATO ülkelerinin bir arada durması gerektiğini vurguladı.

Haber Merkezi AA
Mike Pompeo
Mike Pompeo

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için yaptığı tıbbi ekipman yardımından dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek, "Amerikan halkı dostluğunuz, ortaklığınız ve desteğiniz için size minnettar." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'nin ABD'ye gönderdiği tıbbi yardımları taşıyan askeri kargo uçağının başkent Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne indiği anlarda çekilen fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.

Türkiye'ye minnettarız

Bakan Pompeo, Twitter mesajında, "Kriz zamanlarında NATO müttefikleri bir arada durmalıdır. Salgının en kötü vurduğu bölgelerde Kovid-19 ile mücadelemize yardımcı olması amacıyla tıbbi kaynak ve koruyucu ekipman konusundaki cömert bağışı için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Amerikan halkı dostluğunuz, ortaklığınız ve desteğiniz için size minnettar." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'den ABD'ye bağış: Koca Yusuf bu kez ABD seferine çıktı
KORONAVİRÜS
Türkiye'den ABD'ye bağış: Koca Yusuf bu kez ABD seferine çıktı

Türkiye'nin yardım eli ABD'ye de uzandı

ABD'ye yardım malzemesi taşıyan Koca Yusuf isimli uçağımız Andrews Hava Üssü'ne ulaştı.
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, ABD'ye gönderilen tıbbi yardım malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A400M tipi askeri kargo uçağı, ABD saatiyle 17.30 civarında (TSİ 00.30) başkent Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne inmişti.
  • Kolilerde, 500 bin maske, 400 bin önlük, 2 bin litre dezenfektan, 500 yüz koruyucu ve 400 N95 tipi maske ile 1500 koruyucu gözlük olduğu bildirilmişti.
  • Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD'de 1 milyondan fazla kişiye Kovid-19 teşhisi konulurken, 57 binden fazla kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım ABD'ye ulaştı
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım ABD'ye ulaştı
Abone Ol Google News
Türkiyeye minnettarız

Türkiye'ye minnettarız

Pompeo: Bu cömert bağışı için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz.
Biraz daha dişimizi sıkacağız

Biraz daha dişimizi sıkacağız

​Hep birlikte sabrettik inşallah neticeye doğru yaklaşıyoruz.
Plazmadailk hasta iyileşti

Plazmada
ilk hasta iyileşti

Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, yöntemin detaylarını Yeni Şafak'a anlattı.
Biz yandık<br>siz yanmayın

Biz yandık
siz yanmayın

Salgında hayatını kaybedenlerin yakınları çağrıda bulundu.
İslam düşmanlığına<br>CHP'den destek

İslam düşmanlığına
CHP'den destek

​CHP'li Alpay Antmen: Sakın ha! Ankara barosunun sahipsiz olduğunu düşünmeyin.
Yol haritası hazır

Yol haritası hazır

Türkiye, artık normalleşme sürecine odaklandı.

Ayrıştırmak istiyor

Ayrıştırmak istiyor

​Aleviler, İBB Başkanı'na yönelik suç duyurusunda bulundu.
Oruç<br>tutma süreleri

Oruç
tutma süreleri

İzlanda'dan Almanya'ya, Arjantin'den Norveç'e...
BİM'den<br>12 milyon TL

BİM'den
12 milyon TL

Ünlü market zinciri ​'Biz bize yeteriz' kampanyasına büyük destek verdi.
Şehir uykuda, Büyükşehir iş başında

Şehir uykuda, Büyükşehir iş başında

​2 haftada yaklaşık 30 bin ton asfalt döktü
Kan bağışına<br>ihtiyaç var

Kan bağışına
ihtiyaç var

​Bağışçıya sokağa çıkma yasağı yok.
Vitamin zengini<br>besinlerle beslenin

Vitamin zengini
besinlerle beslenin

Bilim Kurulu beslenme konusunda önerilerde bulundu.
Büyük kısmı tamam

Büyük kısmı tamam

4 bin işçi ve çok sayıda iş makinesi gece gündüz demeden çalışıyor.
En tehlikeli<br>virüs açlık

En tehlikeli
virüs açlık

Dünyada her gün 8220 çocuk açlıktan ölüyor
Trump itiraf etti

Trump itiraf etti

​ABD'de salgın neden hızla yayıldı.
Türkiye'den yardım eli

Türkiye'den yardım eli

Askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.