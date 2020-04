ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Türkiye'ye bu cömert bağış için minnettarız, teşekkür ediyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için yaptığı tıbbi ekipman yardımından dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek, "Amerikan halkı dostluğunuz, ortaklığınız ve desteğiniz için size minnettar." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'nin ABD'ye gönderdiği tıbbi yardımları taşıyan askeri kargo uçağının başkent Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne indiği anlarda çekilen fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.

During times of crisis, @NATO Allies must stand together. We thank Turkey for their generous donation of medical supplies and protective equipment to help us fight #COVID19 in our hardest hit areas. Americans are grateful for your friendship, partnership and support. pic.twitter.com/5ePVaRdMlf — Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 29, 2020

Türkiye'ye minnettarız

Bakan Pompeo, Twitter mesajında, "Kriz zamanlarında NATO müttefikleri bir arada durmalıdır. Salgının en kötü vurduğu bölgelerde Kovid-19 ile mücadelemize yardımcı olması amacıyla tıbbi kaynak ve koruyucu ekipman konusundaki cömert bağışı için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Amerikan halkı dostluğunuz, ortaklığınız ve desteğiniz için size minnettar." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin yardım eli ABD'ye de uzandı

ABD'ye yardım malzemesi taşıyan Koca Yusuf isimli uçağımız Andrews Hava Üssü'ne ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, ABD'ye gönderilen tıbbi yardım malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A400M tipi askeri kargo uçağı, ABD saatiyle 17.30 civarında (TSİ 00.30) başkent Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne inmişti.

Kolilerde, 500 bin maske, 400 bin önlük, 2 bin litre dezenfektan, 500 yüz koruyucu ve 400 N95 tipi maske ile 1500 koruyucu gözlük olduğu bildirilmişti.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD'de 1 milyondan fazla kişiye Kovid-19 teşhisi konulurken, 57 binden fazla kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.