Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım ABD'ye ulaştı

Türkiye, koronavirüsle mücadele eden Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf' ile bez maske, N95 maske, tulum ve yüz koruyucu siperlik gönderdi. Yardım paketlerinin üzerinde Hz. Mevlana'nın 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var' sözü, Türkçe ve İngilizce olarak yer aldı.Ayrıntılar birazdan...
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