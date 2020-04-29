Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Türkiyeden ABDye bağış Koca Yusuf bu kez ABD seferine çıktı
DÜNYA

Türkiye'den ABD'ye bağış: Koca Yusuf bu kez ABD seferine çıktı

Türkiye, koronvirüsten en fazla etkilenen ABD’ye tıbbi yardım gönderdi. A400M tipi askeri kargo uçağı “Koca Yusuf” 500 bin cerrahi yüz maskesi, N95 tipi maske, tulum, dezenfektan, gözlük, koruyucu yüz siperliği ile Ankara’dan havalandı. ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield bağış için teşekkür etti.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Koca Yusuf ABD'ye tıbbi yardım götürdü.
Koca Yusuf ABD'ye tıbbi yardım götürdü.

Kovid-19 salgınına karşı ilk misyonunu salgının ortaya çıktığı Çin’in Vuhan kentindeki vatandaşların getirilmesinde yüklenen Koca Yusuf yardım uçuşlarını sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Koca Yusuf olarak tanınan askeri kargo uçağı A400M dün sabah ABD yolculuğu için havalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla hazırlanan Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamındaki tıbbi sağlık malzemesi yardımı Amerika’ya ulaştırıldı. Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsu taşıyan kolilerin içinde 500 bin adet cerrahi yüz maskesi, 4 bin adet tulum, 2 bin litre dezenfektan, 1500 adet gözlük, 400 adet N95 tipi maske ile 500 adet koruyucu yüz siperliği bulunuyor. Malzemeler, Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlandı. Koca Yusuf yardım yükünü Washington D.C. yakınlarındaki Andrews Hava Üssü’ne dün ulaştırdı. Türkiye, koronavirüs salgınının başlamasından buyana 55 ülkeye yardım götürürken asker kargo uçağıyla daha önce de İspanya, İtalya, İngiltere, Sırbistan, Kosova, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Karadağ, Libya ve Somali’ye sağlık malzemeleri sevk edilmişti.

Koca Yusuf

ELÇİ TEŞEKKÜR ETTİ

  • ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, yardımdan dolayı Türkiye’ye yazılı bir açıklamayla teşekkür etti. Kovid-19 ile dünya çapında yürütülen mücadele gibi kriz dönemlerinde, aynı düşünceleri paylaşan müttefik ve ortaklar arasında yakın işbirliğinin hızlı ve etkili bir cevap geliştirmede kilit önemde olduğunu vurgulayan Satterfield, “ABD hükümeti adına, NATO müttefikimiz Türkiye’ye bugün gerçekleşen cömert medikal ekipman ve diğer elzem malzemelere ilişkin bağış için teşekkür ediyorum. Bu bağış, Federal Acil Yardım Yönetimi Ajansı (FEMA) tarafından alınıp değerlendirilecektir ve ABD’de bu malzemelere en çok ihtiyaç duyanların faydalanması sağlanacaktır. Yapılan bu teslimat gösteriyor ki, ABD ve Türkiye arasındaki ilişki güçlüdür ve en önemli ittifaklarımızdan biridir. Türkiye ile bu konuda ve pek çok diğer ortak önceliğimizde iş birliğini sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi. ABD’nin NATO nezdinde Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison da yardımdan ötürü Türkiye’ye teşekkür etti. Bu arada İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabındaki paylaşımında, Türkiye’nin dost ve müttefiklerine tıbbi malzeme göndermeye devam ettiğine dikkati çekerek, bu kapsamda NATO müttefiki ABD ile de dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

MSB, ABD'ye gönderilecek tıbbi malzemelerin fotoğraflarını paylaştı
FOTOĞRAF 8
Title
Koronavirüsle mücadelede en başarılı ülkeler arasında yer alan Türkiye, maske,dezenfektan, solunum cihazı, siperlik ve tıbbi malzeme üretiminde ise rakiplerine fark attı. Üretim ile ülkenin ihtiyaçları fazlasıyla karşılanırken, 55 farklı ülkeye de askeri uçak gemileri ile yardım gönderildi. Yardım gönderilen ülkeler arasında son olarak küresel güç olarak nitelendirilen ABD eklendi.
Title
Maske, solunum cihazı, siperlik ve dezenfektan konusunda büyük sıkıntı yaşayan ABD'de ölü sayısı 60 bine yaklaşırken, vaka sayısı 1.5 milyona dayandı. Üretim sorunu yaşayan, sağlık sistemi çökme noktasına gelen ABD'ye bugün MSB'ye ait askeri uçakla yardım gönderilecek.
Title
Türkiye'nin, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden ABD'ye tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı, Ankara'dan havalandı.
Title
Milli Savunma Bakanlığı sabahın erken saatlerinde ABD'ye gönderilecek yardımların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve #COVID19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait A400M tipi uçak ile ABD'ye ulaştırılacak.
Title
Millî Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ABD'ye ulaştırılacak olan sağlık malzemeleri; maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulumdan oluşuyor.
Title
YARDIMLARIN ÜZERİNDE YİNE O MESAJ VAR Daha önce 55 ülkeye yardım gönderen Türkiye, kolilerin üzerine Mevlana'nın sözlerini not etmişti. Mevlana'nın, Ümitsizliğin ardında nice ümitler, karanlığın ardında nice güneşler var sözleri ABD'ye gidecek yardımların üzerinde de yer aldı.
Title
Milli Savunma Bakanlığı, ABD'ye gönderilecek tıbbi malzemelerin fotoğraflarını paylaştı.
Title
Milli Savunma Bakanlığı, ABD'ye gönderilecek tıbbi malzemelerin fotoğraflarını paylaştı.
MSB, ABD'ye gönderilecek tıbbi malzemelerin fotoğraflarını paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, ABD'ye gönderilecek tıbbi malzemelerin fotoğraflarını paylaştı. Yapılan açıklamada "Millî Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ABD'ye ulaştırılacak olan sağlık malzemeleri; maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulumdan oluşuyor." ifadeleri kullanıldı.
Abone Ol Google News
Biraz daha dişimizi sıkacağız

Biraz daha dişimizi sıkacağız

​Hep birlikte sabrettik inşallah neticeye doğru yaklaşıyoruz.
Yol haritası hazır

Yol haritası hazır

Türkiye, artık normalleşme sürecine odaklandı.
Biz yandıksiz yanmayın

Biz yandık
siz yanmayın

Salgında hayatını kaybedenlerin yakınları çağrıda bulundu.
Plazmada<br>ilk hasta iyileşti

Plazmada
ilk hasta iyileşti

Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, yöntemin detaylarını Yeni Şafak'a anlattı.
Trump itiraf etti

Trump itiraf etti

​ABD'de salgın neden hızla yayıldı.
En tehlikeli<br>virüs açlık

En tehlikeli
virüs açlık

Dünyada her gün 8220 çocuk açlıktan ölüyor

Türkiye'den yardım eli

Türkiye'den yardım eli

Askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı.
Şehir uykuda, Büyükşehir iş başında

Şehir uykuda, Büyükşehir iş başında

​2 haftada yaklaşık 30 bin ton asfalt döktü
BİM'den<br>12 milyon TL

BİM'den
12 milyon TL

Ünlü market zinciri ​'Biz bize yeteriz' kampanyasına büyük destek verdi.
'72 saat' <br>uygulaması başladı

'72 saat'
uygulaması başladı

​Saat sınırını geçenlere 14 gün karantina.
Çığır açan buluş

Çığır açan buluş

​İki kat daha fazla vaka tespit edildi.
Bir milyon <br>eşiğini aştı

Bir milyon
eşiğini aştı

ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor.
Almanya bunu <br>nasıl başardı?

Almanya bunu
nasıl başardı?

​Tüm verilerde sınıfta kaldı ama yorumculara göre 'çok başarılı'....
British Airways'te işçi kıyımı

British Airways'te işçi kıyımı

Zarar eden şirket çok sayıda işçi çıkaracak.
Saatler belli oldu

Saatler belli oldu

Ramazan ayına özel sokağa çıkma düzenlemesi.
PKK ve FETÖ'den linç kampanyası!

PKK ve FETÖ'den linç kampanyası!

​İsveç'te yaşayan aileyi hedef gösterdiler...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.