Türkiye'den ABD'ye bağış: Koca Yusuf bu kez ABD seferine çıktı

Kovid-19 salgınına karşı ilk misyonunu salgının ortaya çıktığı Çin’in Vuhan kentindeki vatandaşların getirilmesinde yüklenen Koca Yusuf yardım uçuşlarını sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Koca Yusuf olarak tanınan askeri kargo uçağı A400M dün sabah ABD yolculuğu için havalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla hazırlanan Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamındaki tıbbi sağlık malzemesi yardımı Amerika’ya ulaştırıldı. Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsu taşıyan kolilerin içinde 500 bin adet cerrahi yüz maskesi, 4 bin adet tulum, 2 bin litre dezenfektan, 1500 adet gözlük, 400 adet N95 tipi maske ile 500 adet koruyucu yüz siperliği bulunuyor. Malzemeler, Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlandı. Koca Yusuf yardım yükünü Washington D.C. yakınlarındaki Andrews Hava Üssü’ne dün ulaştırdı. Türkiye, koronavirüs salgınının başlamasından buyana 55 ülkeye yardım götürürken asker kargo uçağıyla daha önce de İspanya, İtalya, İngiltere, Sırbistan, Kosova, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Karadağ, Libya ve Somali’ye sağlık malzemeleri sevk edilmişti.

Koca Yusuf

ELÇİ TEŞEKKÜR ETTİ

ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, yardımdan dolayı Türkiye’ye yazılı bir açıklamayla teşekkür etti. Kovid-19 ile dünya çapında yürütülen mücadele gibi kriz dönemlerinde, aynı düşünceleri paylaşan müttefik ve ortaklar arasında yakın işbirliğinin hızlı ve etkili bir cevap geliştirmede kilit önemde olduğunu vurgulayan Satterfield, “ABD hükümeti adına, NATO müttefikimiz Türkiye’ye bugün gerçekleşen cömert medikal ekipman ve diğer elzem malzemelere ilişkin bağış için teşekkür ediyorum. Bu bağış, Federal Acil Yardım Yönetimi Ajansı (FEMA) tarafından alınıp değerlendirilecektir ve ABD’de bu malzemelere en çok ihtiyaç duyanların faydalanması sağlanacaktır. Yapılan bu teslimat gösteriyor ki, ABD ve Türkiye arasındaki ilişki güçlüdür ve en önemli ittifaklarımızdan biridir. Türkiye ile bu konuda ve pek çok diğer ortak önceliğimizde iş birliğini sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi. ABD’nin NATO nezdinde Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison da yardımdan ötürü Türkiye’ye teşekkür etti. Bu arada İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabındaki paylaşımında, Türkiye’nin dost ve müttefiklerine tıbbi malzeme göndermeye devam ettiğine dikkati çekerek, bu kapsamda NATO müttefiki ABD ile de dayanışma içinde olduğunu bildirdi.