ABD’de 100 ceset kamyonda koktu: Skandal, ceset kokularının yayılması üzerine ortaya çıktı

ABD’de virüs nedeniyle 63 bin 277 kişi yaşamını yitirirken, 1 milyon 85 bin 171 kişide Kovid-19 tespit edildi. Salgından en fazla etkilenen New York’ta vaka sayısı 306 bin 158’e, ölü sayısı 23 bin 477’ye yükseldi.

Küresel koronavirüs salgınının merkezi konumundaki ABD’den üst üste şoke edici haberler gelmeye devam ediyor. ABD’nin Massachusetts eyaletinde savaş gazilerinin yaşadığı huzurevinde 70 kişinin koronavirüsü nedeniyle öldüğünün belirlenmesinin ardından, New York kentinde yeni Kovid-19 salgını nedeniyle yoğunluk yaşayan bir cenaze evinin 100’e yakın cesedi dondurucusu olmayan kamyonetlerde muhafaza ettiği ortaya çıktı. New York’ta Brooklyn bölgesinde Sağlık Bakanlığınca “cenaze evi” olarak belirlenen bir işletmenin, yaklaşık 100 cesedi, kiraladığı dondurucu özelliği bulunmayan kamyonetlere yerleştirdiği belirlendi. Cesetlerin Kovid-19 salgınında hayatını kaybetmiş kişilere ait olabileceği değerlendiriliyor.

KOKU ÇEVREYE YAYILDI

Kamyonetlerden yükselen ceset kokusunun etrafa yayılması üzerine, mahalle sakinleri durumu New York Polis Departmanına ihbar etti. Olay yerine giden polis ekipleri, cesetleri güvenli koşullarda muhafaza etmediği gerekçesiyle cenaze evini mühürledi ve soruşturma başlattı.

ÖZEL GİYSİLERLE TAŞINDI

Bu arada Kovid-19 vakalarında sağlık çalışanlarının tulumlarına benzeyen koruyucu elbiseler giyen bazı kişiler, cesetleri, daha sonra olay yerine gönderilen donduruculu bir kamyona taşıdı. ABD’de cenaze evlerinin herhangi bir enfeksiyona neden olmaması için cesetleri gömülmeden veya yakılmadan önce güvenli şartlarda muhafaza etmesi gerekiyor.

HASTANEDE DE YAŞANDI

Brooklyn’deki cenaze evi yetkilileri, artan can kayıpları sonucu cenaze evinde yer kalmadığı için cenazeleri kamyonda tuttuklarını itiraf etti. 3 gün önce de yine Brooklyn’de bir hastaneden soğutucu kamyona cesetlerin topluca yüklendiği ortaya çıkmıştı.

REKLAM

Cenaze töreninde izdiham

Yahudi din adamının cenaze töreninde izdiham yaşandı.

New York’ta koronavirüsten hayatını kaybeden Ortodoks Yahudi topluluğunun ileri gelenlerinden Yahudi din adamı Chaim Mertz’i anmak için bir araya gelen kalabalık izdihama neden oldu. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı cenaze törenine, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio “Bu kabul edilemez. Salgının ortasında böyle cenaze töreni kabul edilemez” diye tepki gösterdi. 7’den 70’e her yaştan kişinin katıldığı törende sosyal mesafe kuralına da uyulmaması tepkiye neden oldu. Cenazeye katılan bazı kişilerin maskesiz olması dikkat çekti.

KORONAVİRÜS Yahudi din adamının cenazesinde şok görüntüler: İzdiham yaşandı, sosyal mesafe hiçe sayıldı

Çin seçilmemi istemiyor

Donald Trump

Kovid-19 salgınının yayılmasından Çin’i sorumlu tutan ABD Başkanı Donald Trump, bu kez de “Kasım ayında seçimleri kaybetmem için elinden geleni yapıyorlar” dedi. Beyaz Saray’da Reuters’e açıklamalarda bulunan Trump, Çin’in çok daha önce tüm dünyayı salgına karşı uyarabileceğini savundu. Çin’in salgınına karşı tutumunu eleştiren Trump, kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerini işaret ederek, “Çin bu yarışı kaybetmem için elinden geleni yapacak” ifadelerini kullandı. Öte yandan Trump “Çin, dışarıdan uçuşları yasaklarken ülke dışına çıkan uçaklara neden izin verdi?” sorusuyla da Pekin’i hedef aldı.