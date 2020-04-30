Ölü sayısı Vietnam Savaşı’nı geçti: Kovid-19 salgınının ABD’de bilançosu artıyor

Buna göre salı akşam saatlerinde ABD’de virüsten dolayı ölenlerin sayısı 60 bini geçti. Böylece salgın, Amerikan Ulusal Arşivi kayıtlarına göre Vietnam Savaşı’nda hayatını kaybeden Amerikalı sayısı olan 58 bin 220’yi geride bıraktı. Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Kovid-19 salgınındaki ölüm oranları da Vietnam Savaşı’ndaki oranları aştı. ABD’de Kovid-19’un ölüm oranı her 100 bin kişi bazında 17.6 olarak gerçekleşirken, bu oran Vietnam Savaşı’nın en yoğun kabul edildiği 1968 yılında her 100 bin kişide 8.5 Amerikan askeri olarak kayıtlara geçti.

Çukur onarımı dahi yapılamıyor

Öte yandan, günde 5 milyon test hedefine yakında ulaşabileceklerini belirten Trump, solunum cihazlarının üretimi konusunda da çok iyi iş çıkardıklarını savundu. Trump, “2. Dünya Savaşı’ndan bu yana böyle bir iş yapan görülmedi” değerlendirmesinde bulundu. Trump, altyapı çalışmaları için de bir ekonomik paket üzerinde çalıştıklarını dile getirerek şunları kaydetti: “Bu ülkede bir otoyolu ya da yoldaki bir çukuru onarmak istediğinizde bunu yapamıyordunuz. Çünkü Ortadoğu için çok fazla para harcamıştınız. Ben Ortadoğu için 8 trilyon dolar harcanmasından yana değildim.” Kovid-19 salgınının küresel anlamda merkezi haline gelen ABD’de vaka sayısı 1 milyon barajını geçerken, ölü sayısı ise 60 bini aştı.