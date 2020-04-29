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Koronavirüs Yahudi din adamının cenazesinde şok görüntüler İzdiham yaşandı, sosyal mesafe hiçe sayıldı
DÜNYA

Yahudi din adamının cenazesinde şok görüntüler: İzdiham yaşandı, sosyal mesafe hiçe sayıldı

ABD’nin New York kentinde koronavirüsten hayatını kaybeden Ortodoks Yahudi topluluğunun ileri gelenlerinden din adamı Chaim Mertz'in cenaze töreninde yüzlerce kişi bir araya geldi. İzdahama neden olan ve sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı tören tepkilere neden oldu. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio "Bu kabul edilemez. Salgının ortasında böyle cenaze töreni kabul edilemez" diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi DHA
Cenaze töreninde sosyal mesafe hiçe sayıldı.
Cenaze töreninde sosyal mesafe hiçe sayıldı.

ABD'nin New York şehrindeki Brooklyn bölgesinde yer alan Williamsburg kentinde koronavirüsten (Covid-19) hayatını kaybeden Ortodoks Yahudi topluluğunun ileri gelenlerinden Yahudi din adamı Chaim Mertz'i anmak için dün bir araya geldi.

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Maske bile takmadılar

7'den 70'e her yaşta kişinin katıldığı cenaze töreninde sosyal mesafe kuralının uyulmaması, bir çok kişi tarafından tepkiye neden oldu. Cenazeye katılan bazı kişilerin maskesiz olması dikkat çekti.

"Acınızı anlıyorum ama sıfır tolerans"

New York şehri Belediye Başkanı Bill de Blasio sosyal medya hesabından durumun kabul edilemez olduğunu belirterek tepki gösterdi.

"Buna izin vermeyeceğiz"

Cenaze törenine tepki gösteren De Blasio şu açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Williamsburg’de bu gece kesinlikle kabul edilemez bir şey oldu: Salgının ortasında büyük bir cenaze toplantısı. Duyduğumda, kalabalığın dağılmasını sağlamak için oraya kendim gittim. Gördüğüm şey, koronavirüs ile savaştığımız sürece hoş görülmeyecek.Bu son iki ayda çok fazla kaybımız oldu, yas tutmaya içgüdüsünü anlıyorum. Ancak büyük toplantılar sadece daha fazla ölüme ve daha fazla ailenin yas tutmasına yol açacaktır. Buna izin vermeyeceğiz. NYPD'ye tüm şehir için tek bir standarda sahip olması talimatını verdim: sıfır tolerans" dedi.

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