Koronavirüs ABDde koronavirüs bilançosu Ölenlerin sayısı 424 bini geçti
DÜNYA

ABD'de koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 424 bini geçti

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 912 artarak 424 bin 230'a yükseldi. Kovid-19'a bağlı can kayıplarında 42 bin 74 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 196 bin 333 artışla 25 milyon 394 bin 822'ye çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 912 artarak 424 bin 230'a ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 15 milyon 222 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 295 milyon 543 bini geçti.

Biden’ın yemin töreni öncesi kongreye yığılan askerlerden 200'ünün Kovid-19 testi pozitif
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Biden’ın yemin töreni öncesi kongreye yığılan askerlerden 200'ünün Kovid-19 testi pozitif

En fazla vaka California, en çok ölüm New York'ta

  • Ülkede vaka sayısı bakımından California, 3 milyon 128 bini geçen vakayla ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 233 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 627 binden fazla vakayla Florida izliyor.
  • Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 42 bin 74 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.
  • Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi 10 milyon 641 binden fazla vakayla Hindistan ve 8 milyon 755 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 100 milyona yaklaştı
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