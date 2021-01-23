Beyaz Saray’da savaş hali

ABD’de çarşamba günü sevinç gösterileri eşliğinde resmen göreve başlayan 46’ncı Başkan Joe Biden, Beyaz Saray’da kendisini bekleyen çok yönlü krizlerle karşı karşıya kaldı. Time ve The Economist dergileri yeni sayılarının kapağında Joe Biden’ın, selefi Donald Trump’tan enkaz devraldığını savunan ve Beyaz Saray’da biriken meselelere dikkat çeken görsellere yer verdi.

Time dergisinin kapağında Biden, Oval Ofis’te karmaşa içinde resmedilirken, The Economist ise Biden’ı Beyaz Saray’ın bahçesinde elinde bir fırçayla resmetti. Washington Post gazetesi de ayağının tozuyla çeşitli kararnamelere imza atan Joe Biden’ın yaşadığı kriz durumunu “Ofisteki ilk iş gününde Biden çok yönlü sorunlarla karşı karşıya” başlığıyla verdi. Gazete, Biden’ın perşembe günü, kendisini bekleyen kriz konularıyla ilgilendiğini göstermek için, koronavirüs salgınıyla mücadeleyi amaçlayan başkanlık kararnameleri imzaladığını, can çekişen ekonomi ve diğer meselelerle ilgili önlemler almaya hazırlandığını belirtti. Yeni ABD Başkanı’nın ülke içindeki derin kutuplaşmaya nasıl çare bulacağı ise henüz belirsiz. Biden da içinde bulunduğu şartları “Savaş dönemi” benzetmesiyle dile getirdi.

KARARNAMELERİ OTOMATİĞE ALDI

Kovid-19 salgınında ölü sayısının 410 bine dayanması, geçen hafta 900 bin kişinin daha işsizler ordusuna katılması karşısında Biden, 10 yeni başkanlık kararnamesini salgınla mücadele hedefiyle imzaladı. Biden, yaşanacak zorlu süreci “Her şey iyi olmadan çok daha kötüleşecek” sözleriyle aktardı. Biden, ayağının tozuyla 17 başkanlık kararnamesi imzalamıştı. Biden, ilk 100 gün programı çerçevesinde, Trump döneminin tahribatını minimuma indirme çalışması yürütüyor. Ancak bu planın ne kadar başarılı olacağı şimdiden tartışma konusu.

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