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ABD'de sağlıkçının dramı: Koronavirüsten parmakları kesilebilir

ABD'de sağlıkçının dramı: Koronavirüsten parmakları kesilebilir

ABD'de bir hastanede teknisyen olarak çalışan 41 yaşındaki Rosa Felipe, 9 Mart'tan beri koronavirüs tedavisi görüyor. Ülkedeki sağlık koşullarının yetersizliğinden dolayı durumu daha da kötüye giden Felipe'nin parmaklarında kan pıhtılaşmasından dolayı kararma yaşanmaya başladı. Doktorları genç kadının ellerindeki kararma durmazsa bileğine kadar her iki eli de kesileceğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
41 yaşındaki Rose Felipe, aylardır hastanede koronavirüs tedavisi görüyor.
41 yaşındaki Rose Felipe, aylardır hastanede koronavirüs tedavisi görüyor.

ABD'nin Florida eyaletinin ikinci büyük kenti olan Miami'de bulunan Jackson Memorial Hastanesi'nde 15 yıldan uzun süredir EEG teknisyeni olan 41 yaşındaki Rose Felipe, Mart ayı başlarında koronavirüse yakalandı.

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Koronavirüs vücudunda hasar bıraktı

Durumu hızla kötüleşen iki çocuk annesi hastaneye kaldırıldı ve ventilatörde iki ay geçirdi. Ventilatör hayatını kurtardı, ancak bu süre zarfında Felipe, parmaklarının nekrotik hale gelmesine ve kararmasına neden olan geniş doku ve kas hasarına maruz kaldı.

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Elleri kesilebilir

Doktorlar, muhtemelen parmaklarının çoğunu ya da en kötü durumda her iki elini de kaybetmesi gerekeceğini söylüyor.

Rose Felipe, iki çocuk annesi.

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Çok geç tedbirler alınmaya başlandı

Felipe, hastane yöneticileri tarafından uygulanan zayıf güvenlik önlemleri nedeniyle virüsü kaptığını söyledi. Krizin başlangıcında önlemler ve korumalar konusunda çok geç kalındığını belirten Felipe, "N-95 maskenizi kirlenene veya ıslanana kadar takın ve sonra değiştirebilirsiniz" diye yönetim şeklinden uyarıldıklarını da ekledi.

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Kendi imkanlarıyla siperlik yaptılar

Arkadaşlarıyla birlikte kendi yüz siperliklerini yaptıklarını anlatan Felipe, çalıştığı hastanedeki 12 bin 500 işçinin yaklaşık yüzde beşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi.

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