Maske yok temas var: ABD'de koronavirüs tehlikesi artıyor

ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline sıçrayan ırkçılık karşıtı protestolar devam ediyor. Protestolara katılan yüzlerce ABD vatandaşı sosyal mesafeyi hiçe sayarak eylem yapıyor.

Bu durum salgını önlemek için uzun süredir ortaya konulan sosyal ve ekonomik fedakarlıkların heba olabileceği yönündeki endişeleri kuvvetlendirirken, gösterilerin salgında ikinci bir dalgaya neden olmasından endişe ediliyor.

Gözaltındakilere maske yok

Tehlike sadece sokaklarda değil. Guardian'ın haberine göre tutuklanan veya gözaltına alınan protestoculara da maske erişimi sağlanmıyor.

Koronavirüse rağmen, çoğu polis memurunun maske takmadığı ve bazı durumlarda göstericileri sosyal mesafeyi dikkate almadan polis merkezlerine götürdükleri belirtildi.

Uzmanlar sokaklardaki kalabalıkların ülkede ikinci dalgaya yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

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