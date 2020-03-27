ABD'de sağlık sigortası yetersiz diye tedavi edilmeyen genç koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti

Belediye başkanına göre, koronavirüsten dolayı vefat eden 17 yaşındaki gencin daha önce bilinen bir sağlık problemi bulunmuyordu. Gencin, sağlık sigortası yetersiz olduğu için tedavi isteği sağlık kuruluşları tarafından reddedilmişti.

Kaliforniya eyaletine bağlı Lancaster belediye başkanı R Rex Parris, Çarşamba günü Youtube'dan yayınladığı bir video ile gencin ölüm haberini doğruladı.

Lancaster Belediye Başkanı

'Ölmeden önceki Cuma günü hiçbir şeyi yoktu' diyen Belediye Başkanı gencin Çarşamba günü öldüğünü belirtti.

Belediye başkanı, gencin gittiği sağlık kuruluşu tarafından “sigortası olmadığından kabul edilmediğini” söyledi.

Belediye başkanı, "Genç hastaneye giderken kalbi durdu. Şok tedavisi ile tekrar hayata döndürüldü ama sadece 6 saat daha dayanabildi ” dedi.