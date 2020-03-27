Dünya ABDde sağlık sigortası yetersiz diye tedavi edilmeyen genç koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti
KORONAVİRÜS

ABD'de sağlık sigortası yetersiz diye tedavi edilmeyen genç koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti

ABD'nin Kalifornia eyaletinde 17 yaşındaki bir genç koronavirüsten dolayı vefat etti. Daha önce hiçbir hastalığı bulunmayan genci sağlık sigortası yetersiz diye hastaneler tedavi etmeyi reddetmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Koronavirüs
Koronavirüs

Belediye başkanına göre, koronavirüsten dolayı vefat eden 17 yaşındaki gencin daha önce bilinen bir sağlık problemi bulunmuyordu. Gencin, sağlık sigortası yetersiz olduğu için tedavi isteği sağlık kuruluşları tarafından reddedilmişti.

Kaliforniya eyaletine bağlı Lancaster belediye başkanı R Rex Parris, Çarşamba günü Youtube'dan yayınladığı bir video ile gencin ölüm haberini doğruladı.

Lancaster Belediye Başkanı

'Ölmeden önceki Cuma günü hiçbir şeyi yoktu' diyen Belediye Başkanı gencin Çarşamba günü öldüğünü belirtti.

Belediye başkanı, gencin gittiği sağlık kuruluşu tarafından “sigortası olmadığından kabul edilmediğini” söyledi.

Belediye başkanı, "Genç hastaneye giderken kalbi durdu. Şok tedavisi ile tekrar hayata döndürüldü ama sadece 6 saat daha dayanabildi ” dedi.

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