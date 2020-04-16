Sonuçları dramatik olur: Sağlık sistemi iyice çöktü

SAĞLIK SİSTEMİ YETERSİZ

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin müdahalesiyle dünyanın en büyük insani krizine sahne olan Yemen’de şu ana kadar yalnızca 1 koronavirüs vakası tespit edildi. Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Bahreyn gibi Körfez ülkelerinde vaka sayısı her geçen gün artarken Yemen’de gözle görülür bir artışın yaşanmadığına dikkat çeken Dr. Amal Naqi, iç savaş nedeniyle sağlık sistemi de dahil olmak üzere tüm sektörlerin olumsuz etkilendiğinin altını çizdi. Naqi, sağlık sisteminin yetersizliğinden dolayı ülkede insani dram yaşandığını söyledi.

SEYAHAT KISITLI, VAKA YOK

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Naqi, “Hastane ve sağlık merkezleri yoğun bombardımana maruz kaldığı için tahrip oldu. Hastanelerin bir kısmı askeri üs olarak kullanılıyor. Dolayısıyla ülke Kovid-19 hastalığını tespit edecek bir sağlık sisteminden yoksun” diye konuştu. Yemenli doktor, 2015’ten beri devam eden savaş nedeniyle birçok havaalanının kapalı olduğunu, açık olan havalimanlarının da sınırlı bir şekilde kullanıldığını belirtti. Naqi, “Dışarıdan Kovid-19 taşıyıcısı olacak bir seyahat sirkülasyonu söz konusu değil. Yani ülkede zaten bir karantina durumu var. Bu yüzden vaka görülmeme ihtimali yüksek” dedi.



BAĞIŞIKLIĞIMIZ OLABİLİR

Fotoğraf: Arşiv

Doktor Naqi, ülkede vaka sayısının artmamasının bir nedeninin de salgınlara yönelik bağışıklık olabileceğini söyledi. Yemenli doktor, “Burada insanlar kolera, tifo, sıtma gibi birçok hastalığa maruz kalıyor ve imkanların kısıtlı olmasından dolayı tedavi imkanı bulunamıyor. Halk bu hastalıklarla kendi mücadele etmek durumunda kalıyor. Vücutları bu hastalıklara karşı antikor üretiyor. Bu da bağışıklık sistemine olumlu anlamda etki sağlıyor. Kovid-19 salgınının Yemen’de rastlanmamasına bu durum neden olmuş olabilir. Tabii bunlar elimizdeki muhtemel senaryolar. Bununla alakalı kesin bilgiye sahip değiliz” şeklinde konuştu.

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SAVAŞ SALGINA ZEMİN HAZIRLIYOR

Yemen’in mevcut vaziyetten dolayı kırılgan bir durumda olduğunu vurgulayan Naqi, “Koruyucu sağlık hizmetleri hususunda birçok eksiklik var. Bölge halkı temiz suya ve temel gıda ürünlerine ulaşmakta güçlük çekiyor. Savaş sebebiyle ülke olması gereken hijyenik ortamdan yoksun. Yemen’de 2016’da büyük bir kolera salgını ortaya çıkmıştı. Bu salgınlar halen devam etmekte. Bitmek bilmeyen savaşın altyapıya verdiği büyük zarar, kanalizasyonları kullanılamaz hale getirirken, temiz suya ulaşımı zorlaştırıyor. Söz konusu nedenler de salgın hastalıklara ve yayılmasına zemin hazırlıyor” ifadelerini kullandı.