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Koronavirüs Ankarada kamuya açık alanda sigara içmek yasaklandı
TÜRKİYE

Ankara'da kamuya açık alanda sigara içmek yasaklandı

Solunum yoluyla kolayca bulaşan koronavirüs salgınının yayılımını önlenmek amacıyla Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararla maskenin doğru ve sürekli kullanımının sağlanması ile bulaş hızının azaltılması amacıyla kamuya açık alanlarda sigara içmenin yasaklandığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak, gündemindeki konuları görüşüp, yeni kararlar aldığı bildirildi.

Kalabalık alanlarda yasaklandı

Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen koronavirüs salgınının yayılımının önlenmesi için maske kullanımında sürekliliğin sağlanmasının son derece önem taşıdığı belirtilen açıklamada, "Bu çerçevede, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda; Covid-19 salgınına karşı maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara, tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesinin yasaklanmasına oy birliği ile karar verildi" denildi.

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  • Ayrıca ilçelerde de kaymakamlıklarca vatandaşın yoğun olarak bulunduğu ve bulanabileceği bölgelerde sigara yasağı uygulanacak yerlerin, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları tarafından tespit ve karar altına alınması kararlaştırıldı.

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Tedbirlere uymayanlara ceza

Tedbirlere uymayanlara 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereği işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 'Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi.

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