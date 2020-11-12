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Gündem İstanbulun ilk sigara cezaları yazıldı
İSTANBUL

İstanbul'un ilk sigara cezaları yazıldı

Beyoğlu'nda polis aracı ve drone ile sigara yasağı anons edilerek denetim yapıldı. Yasağa uymayanlara ceza yazıldı.

Haber Merkezi DHA
Sigara yasaklarının ardından ilk cezalar geldi.
Sigara yasaklarının ardından ilk cezalar geldi.

Solunum yoluyla kolayca bulaşan koronavirüs salgınının yayılımını önlenmek için, bugünden itibaren İstanbul'da trafiğe kapalı cadde, sokak ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara içilmesi yasaklandı.

DHA
Sigara yasaklarının ardından ilk cezalar geldi.
  • Yasağın yürürlüğe girmesiyle harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde polis aracı ve drone ile anons yaparak vatandaşları uyardı.

DHA
Sigara yasaklarının ardından ilk cezalar geldi.

Yasağa uymayanlar tespit edilerek para cezası kesildi. Ceza yazılan kişiler "Yasaktan haberimiz yoktu. Artık dikkat edeceğiz" dedi.

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