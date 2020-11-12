Sigara yasağına sevinen anne: Evde bile yasak gelsin çok şikayetçiyim

Erzurum'da kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde maskesini çene altına indirip, sigara içerek annesi ile gelen Musap Güray, yasaktan haberi olmadığını söyledi. Oğlunun sigara içmesinden çok şikayetçi olduğunu belirten Hatice Güray, gelen yasağa çok sevindiğini belirtti. Sigara yasağının her yerde olmasını isteyen 2 çocuk annesi Hatice Güray, "Evde bile yasak gelsin. Evde camda içmesi bile yasak olsun" dedi.

Önceden günde 1 paket sigara içtiğini, koronavirüs sonrasında ise 2-3 tane de düşürdüğünü belirten Vural Albayrak ise yasağın yerinde bir karar olduğunu ifade etti. Albayrak, "Sigarayı ne kadar erken hayatımızdan çıkarırsak o kadar sağlıklı yaşamaya devam edeceğiz. Sigarayı bırakmayı düşünüyorum. Sigaranın bütün hastalıkların anası olduğunun hepimiz farkındayız” diye konuştu.

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