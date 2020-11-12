Sigaraya Kovid yasağı: Sigara tüm Türkiye'de yasaklandı mı? Sigaraya Kovid yasağı Maskesini yarım takarak kalabalık cadde ve sokaklarda sigara içenlere kötü haber. İçişleri Bakanlığı’nın 81 il’e gönderdiği genelgeye göre; bugünden itibaren yayaların yoğun kullandığı cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı.

Haber Merkezi 12 Kasım 2020, 00:00 Son Güncelleme: 12 Kasım 2020, 04:10 Yeni Şafak