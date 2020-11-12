Sigaraya Kovid yasağı

İçişleri Bakanlığı, solunum yoluyla kolayca bulaşabilen koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik olarak, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içtiği için maskesini çene altına indiren ve yanlış kullananlar için harekete geçti.
- Buna göre, bugünden itibaren tüm illerde vatandaşların özellikle yoğun olarak bulunduğu valilik ve kaymakamlıklarca duyurulan cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda, sigara içmek yasaklandı. Yasak, İstanbul’da, trafiğe kapalı cadde, sokaklar ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde geçerli olacak şekilde uygulanacak.