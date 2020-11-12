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Sigaraya Kovid yasağı: Sigara tüm Türkiye'de yasaklandı mı?

Sigaraya Kovid yasağı

Maskesini yarım takarak kalabalık cadde ve sokaklarda sigara içenlere kötü haber. İçişleri Bakanlığı’nın 81 il’e gönderdiği genelgeye göre; bugünden itibaren yayaların yoğun kullandığı cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yasak 81 ilde geçerli.
Yasak 81 ilde geçerli.

İçişleri Bakanlığı, solunum yoluyla kolayca bulaşabilen koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik olarak, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içtiği için maskesini çene altına indiren ve yanlış kullananlar için harekete geçti.

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  • Buna göre, bugünden itibaren tüm illerde vatandaşların özellikle yoğun olarak bulunduğu valilik ve kaymakamlıklarca duyurulan cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda, sigara içmek yasaklandı. Yasak, İstanbul’da, trafiğe kapalı cadde, sokaklar ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde geçerli olacak şekilde uygulanacak.

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