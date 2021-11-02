Koronavirüs Aşı zorunluluğu başladı Binlerce çalışan ücretsiz izne çıkarıldı
DÜNYA

Aşı zorunluluğu başladı: Binlerce çalışan ücretsiz izne çıkarıldı

ABD’nin New York kentinde, kamu çalışanlarının koronavirüs aşısı yaptırma zorunluluğu 29 Ekim itibarıyla devreye girdi. Yapılan açıklamada, bu hafta 2 binden fazla itfaiyecinin sağlık iznine ayrıldığı, yaklaşık 9 bin belediye çalışanının da ücretsiz izne çıkarıldığı bildirildi.

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Aşı zorunluluğu başladı: Binlerce çalışan ücretsiz izne çıkarıldı
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ABD’nin New York şehrinde 29 Ekim itibarıyla başlayan kamu çalışanlarının Covid-19 aşısı yaptırma zorunluluğu ile ilgili açıklama yapıldı. NTV'nin haberine göre; kentte bu hafta 2 binden fazla itfaiyecinin sağlık iznine ayrıldığı bildirilirken, New York İtfaiye Departmanı (NYFD) yetkilisi Frank Dwyer, yaptığı açıklamada 29 Ekim’de aşı zorunluluğunun başlamasıyla sağlık iznine çıkan itfaiyeci sayısının “çok sıra dışı” olduğunu belirtti. NYFD Başkanı Daniel A. Nigro ise aşı zorunluluğunu protesto etmek için sağlık izni alanları eleştirirken, “Bazı üyelerimizin sorumsuzca sahte izin kullanması, New Yorkluların ve diğer itfaiye çalışanlarının hayatını tehlikeye atıyor. Bu kişiler işlerine geri dönmezlerse yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşirler” diye konuştu.

  • New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, düzenlediği basın toplantısında, 29 Ekim'de devreye giren aşı zorunluluğuna uymayan yaklaşık 9 bin belediye çalışanının, ücretsiz izne çıkartıldığını duyurdu.

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Blasio, polis ve itfaiye teşkilatlarını da içeren 400 binden fazla belediye çalışanının yüzde 91'inin aşı olduğunu, yaklaşık 9 bin kişinin izne çıkartıldığını, 12 bin çalışanın ise dini veya tıbbi gerekçelerle istisna talep ettiğini bildirdi. Bill de Blasio, istisna taleplerine, gelecek günlerde yanıt verileceğini söyledi.

KARAR PROTESTOLARA NEDEN OLMUŞTU

Düzenlemeye göre, belediye çalışanlarının 29 Ekim'e kadar en az bir doz aşı olması gerekiyordu. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio’nun şehir çalışanlarına aşı zorunluluğu getirmesi geçen hafta protestolara neden olmuştu. FDNY itfaiyecilerini temsil eden sendika başkanı Andrew Ansbro, itfaiyecilere kurallara karşı gelmelerini tavsiye ettiğini açıklamıştı.

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  • Associated Press, 26 bin şehir çalışanının aşı yaptırmadığını haber yaparken de Blasio, çalışanların yüzde 91’inin aşılandığını açıklamıştı.


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