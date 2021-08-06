Koronavirüs ABDli medya kuruluşundan tepki çeken uygulama Aşı olmayan 3 çalışanını kovdu
DÜNYA

ABD'li medya kuruluşundan tepki çeken uygulama: Aşı olmayan 3 çalışanını kovdu

ABD'nin en büyük medya kuruluşlarından olan CNN, aşı olmadan ofise gelen 3 çalışanını işten çıkardı. ABD'de Amazon, BlackRock gibi birçok dev firma, koronavirüs delta varyantı sebebiyle ofise dönüş tarihlerini ertelemeye başladı.

Haber Merkezi Diğer
ABDli medya kuruluşundan tepki çeken uygulama: Aşı olmayan 3 çalışanını kovdu
Arşiv

Dünya genelinde koroavirüs salgınıyla mücadele sürerken, aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Pek çok şirket, aşılanmayan çalışanlarına yaptırım uyguluyor. Son olarak New Yort Times'in haberine göre; ABD'nin en büyük medya kuruluşlarından olan CNN, çalışanlarına yollanan bilgi notunda geçen hafta ofise aşı olmadan gelen 3 çalışanın işten çıkarıldığını bildirdi.

CNN Yönetim Kurulu Başkanı aşı konusunda sıfır tolerans politikası uyguladıklarını, ofise dönen veya sahada diğer çalışanlarla temas kuracak çalışanların aşı olmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Fransa'da Anayasa Konseyi tartışmalı Kovid-19 ile mücadele yasasını onayladı: Aşı olmayanın maaşı kesilecek
KORONAVİRÜS
Fransa'da Anayasa Konseyi tartışmalı Kovid-19 ile mücadele yasasını onayladı: Aşı olmayanın maaşı kesilecek
  • Daha önce Alphabet (Google), Facebook ve Microsoft da aşı olmayanın ofislere geri dönemeyeceklerini açıklamıştı.

Öte yandan Delta varyantının ABD'de de hızla yayılmasıyla şirketler de ofislere dönüş tarihlerini gözden geçirmeye başladı. Amazon'un ülkedeki kurumsal çalışanlarıyla paylaştığı bilgiye göre, daha önce 7 Eylül olarak duyurulan ofise dönüş tarihi 3 Ocak 2022'ye ertelendi. Şirket, Kovid-19 salgınıyla ilgili yerel koşulların yakından izlenmeye devam edildiğini bildirdi.

Google ve Facebook çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdiğini duyurdu
TEKNOLOJİ
Google ve Facebook çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdiğini duyurdu
  • ABD'nin büyük bankalarından Wells Fargo da çalışanlarının 4 Ekim'e kadar evden çalışacağını duyurdu. Banka daha önce çalışanlarının ofise dönüş tarihini 7 Eylül olarak açıklamıştı.

"Endişe uyandırdı"

Varlık yönetim firması BlackRock ise delta varyantının ofise dönme konusunda endişe uyandırdığını belirterek, uzaktan çalışma uygulamasının 1 Ekim'e kadar uzatıldığını bildirdi. Alphabet de, evden çalışma uygulamasının 18 Ekim'e kadar uzatılacağını açıklamıştı. Johns Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre, ABD'de virüs bulaşanların sayısı 35 milyon 335 bin 990'a ulaşırken, son 24 saatte ölenlerin sayısı 486 artarak 614 bin 815'e yükseldi.

Fransa'da aşı zorunluluğu: Macron 'yaptırım uygulanacak' dedi 900 bin kişi randevu aldı
KORONAVİRÜS
Fransa'da aşı zorunluluğu: Macron 'yaptırım uygulanacak' dedi 900 bin kişi randevu aldı

Vakalar patladı yetkililer harekete geçti: New York'ta aşı zorunluluğu
KORONAVİRÜS
Vakalar patladı yetkililer harekete geçti: New York'ta aşı zorunluluğu

Pentagon tüm personeline koronavirüs aşısı veya testi yaptırma şartı getirdi
KORONAVİRÜS
Pentagon tüm personeline koronavirüs aşısı veya testi yaptırma şartı getirdi
Abone Ol Google News
Bakan Koca ilk dozu erteleyenlerin saysını açıkladı

Bakan Koca ilk dozu erteleyenlerin saysını açıkladı
İstanbulda trafiği kilitleyen kaza

İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza

Metrobüs hattının bariyerlerine çarparak durabildi.
Beklenenyağışlar bugün başlıyor

Beklenen
yağışlar bugün başlıyor

​Meteorolojiden sevindiren haber geldi.

Manisa'da TIR yolcu otobüsü ile çarpıştı.

​Hazine ve Maliye Bakanlığından 'orman yangını' kararı

82 kripto FETÖ'cü için gözaltı kararı var.

​Türk sağlık ordusu çalışıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı.

​Yangın sonrası yeşil alan siyaha büründü.

10 aylık bebek öldü yedi kişi yaralandı.

​BM çağrı yaptı: Salgının kritik evresini bitirmek için önemli bir eşik

'​Ateşin çocukları yaktıysa yağmurun çocukları da söndürecek Allah'ın izniyle.'

​2 milyona yakın mesajın tek merkezden atıldığı tespit edilmişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.