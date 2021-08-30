Koronavirüs ABDden aşı önerisi Okula giden çocuklarda zorunlu olmalı
DÜNYA

ABD'den aşı önerisi: Okula giden çocuklarda zorunlu olmalı

ABD'li halk sağlığı uzmanı, çocukların aşılanması durumunun yıllardır var olduğunu söyledi. Fauci, okula giden çocukların koronavirüse karşı aşılanmasına ilişkin konuştu.

Haber Merkezi Diğer
ABDden aşı önerisi: Okula giden çocuklarda zorunlu olmalı
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Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Anthony Fauci, koronavirüsle mücadelede çocukların aşılanmasına dair görüşlerini paylaştı. Fauci, okula giden çocuklara koronavirüs aşısının zorunlu kılınması fikrini desteklediğini söyledi.

"ÇOCUKLARA AŞIYI ZORUNLU KILMAK İYİ FİKİR"

CNN International'a konuşan Fauci, "Okula giden çocuklar için koronavirüs aşılarını zorunlu kılmanın 'iyi bir fikir' olduğunu düşünüyorum." şeklindeki görüşünü paylaştı. "Bu yeni bir şey değil." diyen Fauci, çocuk felci, kızamık, kabakulak, hepatit gibi hastalıklara karşı okul çağındaki çocukların aşılanmasının onlarca yıldır uygulanmakta olduğunu kaydetti.

5-11 YAŞ ARALIĞININ AŞILANMASI KONUSU

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), henüz 12 yaşın altındakilerde kullanılmak üzere herhangi bir koronavirüs aşısına onay vermiş değil. Pfizer/BioNTech'in aşısı, yakın zamanda 16 yaşından büyüklerde kullanım için FDA'dan tam onay aldı. Ulusal Sağlık Enstitüleri Direktörü Francis Collins, NPR'ye yaptığı açıklamada, Pfizer/BioNTech'in önümüzdeki ay 5 ila 11 yaşları arasındakiler için klinik deney bulgularını FDA'ya sunmasının beklendiğini söyledi.

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"2021'İN SONUNDAN ÖNCE MÜMKÜN DEĞİL"

Ancak Collins, aşının çocuklar için acil kullanımını onaylamanın bundan sonraki süreçte aylar alabileceğine dikkat çekti. "Dürüst olmak gerekirse, 5-11 yaş arası çocuklar için onayın 2021'in sonundan önce geleceğini düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

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  • Los Angeles'lı bir çocuk doktoru, Insider'a yaptığı açıklamada, FDA onayı gelene kadar 12 yaşından küçük hiç kimseyi aşılamayacaklarını bildirmişti. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), virüsün yayılmasını durdurmaya yardımcı olmak için 12 yaşın üzerindekilerin aşı olmasını tavsiye ediyor.

ABD'de aşı karşıtları sokağa indi
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Tüm dünyayı saran koronavirüse karşı geliştirilen aşılar, ülkeler tarafından uygulanıyor.
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ABD'de son dönemlerde artan vaka oranlarına karşı, aşılama çalışmalarına hız verildi.
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Eylem yapan bir kişinin, polis tarafından ters kelepçe ile yakalanarak gözaltına aldığı belirlendi.
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