Vakalar patladı yetkililer harekete geçti: New York'ta aşı zorunluluğu ABD'nin New York eyaletinde çalışanlara, 6 Eylül’e kadar koronavirüs aşısı olmaları ya da her hafta test yaptırmaları zorunluluğu getirildi.

Haber Merkezi 29 Temmuz 2021, 09:10 Son Güncelleme: 29 Temmuz 2021, 09:26 AA