Dünya Zorunlu aşıyı protesto eden Fransızlar belediye binasını yağmaladı
AVRUPA

Zorunlu aşıyı protesto eden Fransızlar belediye binasını yağmaladı

Fransa'da zorunlu aşı uygulaması ve yaşanan ekonomik sıkıntıları protesto etmek için sokağa dökülen halk, Poitiers Belediyesi binasına baskın düzenledi. Öfkeli kalabalık, hıncını belediye binasında yer alan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un portesinden aldı.

Haber Merkezi Diğer
Zorunlu aşıyı protesto eden Fransızlar belediye binasını yağmaladı
Poitiers'te belediye binasını basarak Macron'un portresini parçalayan Fransızlar.

Fransa Ulusal Meclisinde onaylanan ve Senato'da halen tartışılan koronavirüsle salgınıyla mücadele yasa tasarısı, ülkede infiale neden oldu.

Hastane ve bakımevi çalışanlarına koronavirüs aşısını zorunlu hale getiren yasa tasarısı, koronavirüs sağlık kartı uygulamasının alanını genişletiyor.

Zorunlu aşı uygulamasından ve salgının beraberinde getirdiği ekonomik sıkıntılardan şikayetçi olan Fransızlar ise sokağa döküldü.

Başta başkent Paris olmak üzere ülkenin 174 noktasında düzenlenen protestolara, resmi makamlara göre en az 164 bin kişi katıldı.

Paris'in 3 noktasında gösteriler yapılırken Sarı Yeleklilerin katıldığı Bastille meydanında başlayan gösteride binlerce kişi, "Macron, senin kartını istemiyoruz." sloganları attı.

Belediye binasını basan göstericiler Macron'un portresini parçaladı
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Belediye binasını basan göstericiler Macron'un portresini parçaladı
Fransa'da zorunlu aşı uygulaması ve yaşanan ekonomik sıkıntıları protesto etmek için sokağa dökülen halk, Poitiers Belediyesi binasına baskın düzenledi. Öfkeli kalabalık, hıncını belediye binasında yer alan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un portesinden aldı. Göstericiler Macron'un portresini parçalayıp binadan aşağı attı.

Belediye binasını basıp Macron'un posterini parçaladılar

Poitiers Belediye binasını basan öfkeli Fransızlar, Cumhurbaşkanı Macron'un portresini parçalayıp binadan aşağı attı.

Fransızlar, Macron'un portesini ayaklarıyla ezerek parçaladı.
Fransızlar, Macron'un portesini ayaklarıyla ezerek parçaladı.

Koronavirüsle mücadele yasa tasarısının içeriği

Uygulama, belli etkinlik ve mekanlara girişte koronavirüs aşısı olduğunu belgelemeyi veya son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiriyor.

Tasarı ayrıca, şu ana kadar konser gibi geniş katılımlı etkinliklerde uygulanan koronavirüs sağlık kartı uygulamasını kafeler, restoranlar, toplu taşıma, 50 kişiden fazla kişinin bulunduğu tüm kapalı mekanlar ile eğlence parklarına zorunlu kılıyor.

Bu işletmelerin işverenlerine, uygulamaya uymayan çalışanlarına 2 ay süreyle maaş vermeme, uymamakta ısrar ederse 2 sonunda işten çıkarma imkanı veren yasa tasarısı, 30 gün içerisinde 3 defa Kovid-19 sağlık kartı kontrolü yapmadığı belirlenen işletme sahiplerine 1 yıla kadar hapis ve 9 bin avro para cezası getiriyor.

Yasa tasarısı, virüse yakalanan kişilerin zorunlu izolasyonunu da öngörüyor.

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