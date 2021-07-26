Ekonomi Restoran işletmecilerinden 1 Eylül çağrısı İki doz aşı yaptıranlar girebilsin
İŞ DÜNYASI

Restoran işletmecilerinden 1 Eylül çağrısı: İki doz aşı yaptıranlar girebilsin

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği'nden müşteri ve çalışanlar için aşı zorunluluğu talebi geldi. TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer, 1 Eylül'den itibaren restoran, kafe, gece kulübü, spor salonu, sinema, konser ve düğün salonu gibi yerlerde bulunacaklara 2 doz aşı zorunluluğu getirilmesi çağrısında bulundu.

Haber Merkezi AA
Restoran işletmecilerinden müşteri ve çalışanlar için aşı zorunluluğu talebi
Foto/arşiv

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer, yaptığı yazılı açıklamada, küresel çapta trajik sorunlar yaratan Kovid-19 salgınının delta varyantı ile 4. dalga etkisini göstermeye hazırlandığını, bayram ertesi gözlemlenen vaka sayısındaki artışın kendilerini zor geçecek bir sonbahar dönemi ile karşı karşıya bıraktığını bildirdi.

Ekonomiyi durma noktasına getiren çok sert karantina önlemleri yaşadıklarını, 18 aylık salgın sürecinde çalışamadıklarını, uzun süre kapalı kaldıklarını anlatan Demirer, kısıtlı saatlerde faaliyet göstermeye çalıştıklarını, halen ruhsat saatlerine göre faaliyetlerini tam olarak sürdüremediklerini aktardı.

Demirer, salgının bedelini ekonomik ve sosyal olarak ödediklerini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün salgının bir daha geri gelmemek üzere ortadan kalktığını düşünmek için erken. Fakat bugün 18 aydır süren mücadelede gelinen noktada insanlık için bir umut var, çünkü aşı var. Aşı, tercih değil toplumsal sorumluluktur. İnanıyoruz ki bireysel özgürlükler ancak toplumsal kazanımlarla korunabilir. Şu anda mümkün olan tek seçenek hayatı korumak için virüsle güvenli bir şekilde bir arada yaşamak, toplumun farkındalığını ve kurallara uyumu artırmaktır. Toplumsal bağışıklığı yakalamak da artık bir yöntem olarak gözükmektedir. Zira iki doz aşısını tamamlamış bireylerin virüsle temaslarında varyantı ne olursa olsun ağır bir vaka durumunun gerçekleşmediğini tüm dünyada gözlemliyoruz."

"1 Eylül'den itibaren sadece iki doz aşı yaptıranlar restoranlara girebilsin"

Kaya Demirer, TURYİD olarak hükümetin desteğiyle gerçekleşebilecek iki yeni önerilerinin bulunduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Birincisi; 1 Eylül'den itibaren lokanta, kafe, bar, gece kulübü, kıraathane, spor salonları, her türlü müsabaka sahaları, sinema, tiyatro, konser ve düğün ve özel davetlere katılacak misafir ve müşterilerin 2 doz aşıyı yaptırmış olması zorunluluğu getirilmesi. İkincisi; 1 Eylül'den itibaren 2 doz aşısını yaptırmaktan imtina etmiş sektör çalışanlarımızın kanun değişikliğiyle işverenin inisiyatifinde ileri bir tarihe kadar tek taraflı bir karar ile zorunlu ücretsiz izine çıkartılabilmesi durumu. Önerdiğimiz bu iki maddenin 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girebilmesi için 1 Ağustos'ta bu kararın açıklanmasıyla 4 haftalık süre içinde hiç aşılanmamış bireylerin dahi iki doz aşısını tamamlaması sağlanmış olacaktır."

Demirer, dünyada aşıya ulaşamadığı için büyük zorluklar çeken toplumların bulunduğunu anımsatarak, tedarik sorunu bulunmayan Türkiye'de aşıdan imtina edenlere "bu sefer siz evlerinizde kalın biz emeğimize, ekmeğimize ve sosyal hayatımıza sahip çıkalım" demek istediklerini bildirdi.

Türk şirket Romanya'daki otobüs ihalesini kazandı
EKONOMİ
Türk şirket Romanya'daki otobüs ihalesini kazandı

Sanayide kapasite kullanım oranı yüzde 77'ye yaklaştı
EKONOMİ
Sanayide kapasite kullanım oranı yüzde 77'ye yaklaştı

Borsa yeni haftaya yükselişle başladı
EKONOMİ
Borsa yeni haftaya yükselişle başladı
Abone Ol Google News
Öğretmenliği bırakıp bu işe girdi

Öğretmenliği bırakıp bu işe girdi

​Ayda iki ton üretip kilosunu 45 TL'den satıyor, paraya para demiyor.
Memurların zam talebi belli oldu

Memurların zam talebi belli oldu

​Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor.
MİTten operasyon

PKK/KCK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu etkisiz hale getirildi.

Milletvekili dokunulmazlıkları askıya alındı.

Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor.

​Kıbrıslı Türklere yönelik yaptırımlara hazırlanıyor.

​Gaz pedalı takılı kalınca 30 km sonra durabildi.

​Müslüman dünyanın temsili yok.

Kılıçdaroğlu, ​mülteci düşmanlığını partisinin temel hedefi haline getirdi.

​El-Bab'da 2 şehit verilen saldırının detayları öğrenildi.
Hırsızı pişman etti

Hırsızı pişman etti

İşletmeciden elinde sopayla ajan gibi takip.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.