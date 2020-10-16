Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Belçika koronavirüs önlemlerini sıkılaştırıyor En yüksek alarm düzeyine geçildi
TÜRKİYE

Avrupa'da koronavirüs ne durumda: Belçika'da sıkı önlemler alındı

Belçika koronavirüs önlemlerini sıkılaştırıyor: En yüksek alarm düzeyine geçildi

Dünya genelinde tırmanışta lan koronavirüs, Belçika'da da artış gösteriyor. Ülkede, vakalarda gözlenen aşırı artış sonrası yeni önlemler alınmasına karar verildi. Alınan sıkı önlemler kapsamında; kafe, restoran ve barlar 4 hafta kapalı kalacak, gece yarısından 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması başlayacak, evden çalışma mecburi olacak.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Belçika hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki aşırı artış üzerine dört hafta boyunca kafe, bar, restoranların kapatılması ve gece yarısından 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması gibi önlemler getirmeye karar verdi.

En yüksek alarm düzeyi olan 4. seviyeye geçildi

  • Belçika'da yeni hükümet, günlük ortalama sayısı 6 bine yaklaşan Kovid-19 vakaları nedeniyle yeni önlemlere başvurdu. Başbakan Alexander de Croo, Belçika'nın en yüksek alarm düzeyi olan 4. seviyeye geçtiğini belirterek, hükümet yetkilileri ve uzmanların yer aldığı İstişare Komitesinin kararlarını açıkladı.

Dünyada koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 1 milyon 100 bini geçti
KORONAVİRÜS
Dünyada koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 1 milyon 100 bini geçti

Buna göre, pazartesi gününden itibaren ülke genelindeki tüm restoran, kafe ve barlar dört hafta kapalı kalacak. Hükümet, iki hafta sonra kapatma kararını gözden geçirecek. Kapalı kalacak işletmeler, işçiler ve serbest çalışanlara devlet desteği sağlanacak.

Evden çalışmak mecburi

  • Bunun dışında gece yarısından 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek. Saat 20.00'den sonra alkollü içki satışı yasaklanacak. Evden çalışma imkanı olanların bu çalışma şekline geçmesi mecburi olacak. Mutlaka iş yerine gitmesi gerekenler için hijyenik çalışma koşullarının sağlanması gerekecek.

İngiltere koronavirüsle mücadelede başa dönüyor: Son 24 saatte 20 bine yakın yeni vaka
KORONAVİRÜS
İngiltere koronavirüsle mücadelede başa dönüyor: Son 24 saatte 20 bine yakın yeni vaka

Ülke genelindeki tüm hastanelerde yoğun bakım ünitelerindeki yatakların yarısı Kovid-19 hastaları için ayrılacak. Bu nedenle acil olmayan hastaların tedavileri erteleme imkanı varsa ileri tarihlerde yapılacak.

Noel için kurulan pazar yerlerine izin verilmeyecek

  • Ayrıca, her aile, aile fertleri dışında sadece bir kişi ile yakın temas içinde olabilecek. Her aile iki hafta içinde sadece 4 kişiyi evinde ağırlayabilecek. Her yıl Noel için kurulan pazar yerlerine bu yıl izin verilmeyecek. Bit pazarı gibi halkın yoğun olarak iç içe bulunduğu pazar yerleri de açılmayacak. Profesyonel futbol maçlarında stadyumlarda en fazla 200 kişi bulunabilecek.

AB Liderler Zirvesinden koronavirüs paniği: Toplantıyı terk etti
KORONAVİRÜS
AB Liderler Zirvesinden koronavirüs paniği: Toplantıyı terk etti

İngiltere'de koronavirüs önlemleri yüksek tehdit seviyesine çıkarılıyor
DÜNYA
İngiltere'de koronavirüs önlemleri yüksek tehdit seviyesine çıkarılıyor

On binden fazla kişi hayatını kaybetti

Belçika'da günlük ortalama Kovid-19 vaka sayısı son verilere göre geçen haftaya kıyasla yaklaşık iki kat artarak 5 bin 976 oldu. Ülkede salgının başından bu yana hastalığa yakalananların sayısı 191 bin 959'a çıktı. Bugüne kadar 10 bin 283 kişi hayatını kaybetti.

  • Vaka sayılarıyla birlikte hastanelerdeki doluluk oranı da artıyor. Belçika genelinde 1949 kişinin Kovid-19 tedavisi görüyor. Hasta sayısı sadece dün yüzde 10 arttı. Kovid-19 hastalarının 327'si yoğun bakımda bulunuyor.
Abone Ol Google News
Tehdit dili Türkiyeye işlemez

Tehdit dili Türkiye'ye işlemez

​Dışişlerinden, AB Zirvesi kararlarına tepki.
Tablo ağırlaşıyor

Tablo ağırlaşıyor

​Türkiye'nin son 24 saatinde değişen sayılar.
Salgında grip tehlikesi

Salgında grip tehlikesi

​Bakan Koca, il il son durumu açıkladı.
Vicdansız!

Vicdansız!

​Yorgunluktan arabayı çekemeyen atı şişledi.
Süper Lig maçı ertelendi

Süper Lig maçı ertelendi

​TFF'den flaş açıklama.
AK Parti'nin <br>acı kaybı

AK Parti'nin
acı kaybı

Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti.

İstanbul'da <br>önemli adımlar

İstanbul'da
önemli adımlar

Erdoğan ile Zelenskiy basın toplantısı düzenledi.
Ekonomide beklenen <br>kanun Meclis'te

Ekonomide beklenen
kanun Meclis'te

​Teşviklerde ve kısa çalışma ödeneğinde süreler uzatılabilecek.
Vandallara istenen <br>ceza belli oldu

Vandallara istenen
ceza belli oldu

​Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırmıştılar.
Azerbaycan Milli Şairi: Ahmet Cevad

Azerbaycan Milli Şairi: Ahmet Cevad

​Stalin tarafından Türk milliyetçisi diye kurşuna dizdirildi.
Ermenistan'a sert uyarı

Ermenistan'a sert uyarı

Saldırgan eylemlerinin sonuçlarını iyi hesap etmeli.

​Muş: Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması çalışmamız var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.