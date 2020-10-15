İngiltere koronavirüsle mücadelede başa dönüyor: Son 24 saatte 20 bine yakın yeni vaka

Dünya genelinde tırmanışa geçen koronavirüs (Kovid-19) İngiltere'de de etkisini artırdı. Ülkede son zamanlarda açıklanan koronavirüs sonuçları korkutucu seviyede.

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İngiltere'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İngiltere'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 138 artarak 43 bin 293'e ulaştı. Ülkede son 24 saatte 18 bin 980 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı da 673 bin 622'ye yükseldi.

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Bir günde 295 bin 690 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 26 milyon 301 bin 12 oldu. Ülkede, Kovid-19 nedeniyle 4 bin 941 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü, bunlardan 563'ünün yoğun bakımda olduğu açıklandı.

Üç aşamalı kısıtlamalar

Ülkede virüsün artış hızına bağlı olarak devreye girecek "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak üzere 3 aşamalı kısıtlamalar hazırlanmıştı.

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