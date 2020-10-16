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DÜNYA

Dünyada koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 1 milyon 100 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 100 bini aştı. Bugüne kadar en fazla can kaybı ise 222 bin 626 ölümle ABD'de kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1 milyon 100 bin 847'ye, vaka sayısı 39 milyon 78 bin 278'e ulaştı.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 222 bin 626 ölümle ABD'de kaydedildi.

Bu ülkeyi 151 bin 971 ile Brezilya, 112 bin 144 ile Hindistan, 84 bin 898 ile Meksika, 43 bin 293 ile İngiltere, 36 bin 372 ile İtalya, 33 bin 553 ile İspanya, 33 bin 512 ile Peru, 33 bin 125 ile Fransa ve 29 bin 605 ile İran izledi.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Virüs bulaşan 29 milyon 284 bin 830 kişi iyileşti.

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