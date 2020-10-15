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Dünya İngilterede koronavirüs önlemleri yüksek tehdit seviyesine çıkarılıyor
AVRUPA

İngiltere'de koronavirüs önlemleri yüksek tehdit seviyesine çıkarılıyor

İngiltere'de artan vakalar sebebiyle salgına karşı önlemler yüksek tehdit seviyesine çıkarılıyor. Londra ve Essex şehirlerinde alınan tedbirler yüksek tehdit seviyesinde olacak. "Yüksek tehdit" seviyesi, farklı hane halklarının kapalı ortamlarda bir araya gelmemesi dışarıda buluşmaların altı kişiyi aşmaması gibi kurallar içeriyor.

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İngiltere'de koronavirüs önlemleri yüksek tehdit seviyesine çıkarıldı.
İngiltere'de koronavirüs önlemleri yüksek tehdit seviyesine çıkarıldı.

İngiltere'de vakaların artması sebebiyle bazı şehirlerde alınan tedbirler "yüksek tehdit" seviyesine çıkarılıyor. Londra'da koronavirüs vakalarının artması nedeniyle, salgına karşı alınan önlemlerin Cumartesi gününden itibaren "yüksek tehdit" seviyesine çıkarılacağı açıklandı. Londra'nın yanı sıra Essex'in de "yüksek tehdit" seviyesine çıkarılacağı bildirildi. Manchester ise en üst seviyeye, yani "çok yüksek tehdit" kategorisine alınıyor.

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BAŞKA SEÇENEK YOK

BBC'nin haberine göre Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, "Kimse daha fazla kısıtlama istemiyor ancak bu Londralıları korumak için gerekli görüldü" dedi ve "başka bir seçeneğin olmadığını" söyledi.

Londra'da 100 bin nüfus başına düşen vaka sayısı 730'a ulaşmış ve dün 1722 yeni vaka tespit edilmişti.

Ülke çapında yeni vaka sayıları dün 20 bine yaklaştı. Toplam vaka sayısı 657 bini aştı, can kaybı ise 43 bin 245'e ulaştı.

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