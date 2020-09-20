Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Tüm dünyada koronavirüs vaka ve vefat sayısı artmaya devam ediyor Avustralyada Kovid-19dan can kabı 850ye çıktı
DÜNYA

Avustralya’da Kovid-19’dan can kabı 850’ye çıktı

Tüm dünyada koronavirüs vaka ve vefat sayısı artmaya devam ediyor: Avustralya’da Kovid-19’dan can kabı 850’ye çıktı

Tüm dünyada koronavirüs vaka ve vefat sayısı artmaya devam ediyor. Avustralya’nın Victoria eyaletinde 5, Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde bir kişinin daha yeni tip koronavirüsten hayatını kaybetti. Böylece ülke genelinde virüsten ölenlerin sayısı 850'ye yükseldi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Avustralya’da Kovid-19’dan can kabı 850’ye çıktı. Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'de düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybı ve vaka sayısının kaydedildiği eyaletteki yeni vaka sayısının 14, can kaybının da 5 olduğunu açıkladı.

Avustralya'da Kovid-19 aşısı insanlarda denenmeye başladı: İlk olarak 131 gönüllüye yapılacak
KORONAVİRÜS
Avustralya'da Kovid-19 aşısı insanlarda denenmeye başladı: İlk olarak 131 gönüllüye yapılacak

12 bin 500 testte sadece 14 kişiye virüs teşhisi konuldu

Son 24 saatte sonuçlanan 12 bin 500 testte sadece 14 kişiye virüs teşhisi konulmasının kutlanması gereken bir başarı olduğunu dile getiren Başbakan Andrews, vaka sayılarının düşmesinde kurallara uyarak katkıda bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

Virüste ikinci dalganın yaşandığı eyalette, günlük vaka sayıları 30 Temmuz’da 723, 5 Ağustos’ta ise 725 olarak kaydedilmişti.

Kovid-19 salgınını durdurmak amacıyla 2 Ağustos’ta ilan edilen eyalet genelindeki "felaket durumu" ve eyaletin başkenti Melbourne'deki olağanüstü hal uygulaması kapsamında 28 Eylül’e kadar saat 21.00 ila 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Avustralya’da koronavirüs salgınında rekor sayıda vaka ve ölüm kayda geçti
DÜNYA
Avustralya’da koronavirüs salgınında rekor sayıda vaka ve ölüm kayda geçti

4 neden dışında evden çıkmak yasak

Çalışmak, tıbbi bakım vermek veya almak, temel ihtiyaç malzemeleri için alışveriş ve egzersiz gibi geçerli 4 neden dışında evden çıkmanın da yasak olduğu kentte, herkes temel ihtiyaç malzemelerini almak ve günde iki saat egzersiz yapmak için evinden ancak 5 kilometre uzaklaşabiliyor.

Avustralya AstraZeneca ile anlaştı: Koronavirüs aşısı ücretsiz olacak
KORONAVİRÜS
Avustralya AstraZeneca ile anlaştı: Koronavirüs aşısı ücretsiz olacak

Avustralya’daki virüsten ölenlerin sayısı 850’ye çıktı

Victoria’da 5, NSW’de bir kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle Avustralya genelindeki virüsten ölenlerin sayısı 850’ye yükseldi. Öte yandan NSW’de 70 yaşlarındaki erkek hastanın virüsten yaşamını yitirmesiyle 5 hafta sonra yaşanan can kaybı eyaletteki virüs kaynaklı ölü sayının 53’e çıkmasına neden oldu.

Avustralya Başbakanı açıkladı: Koronavirüs yasaklarında 'kişi başı 4 metrekare' kuralı
DÜNYA
Avustralya Başbakanı açıkladı: Koronavirüs yasaklarında 'kişi başı 4 metrekare' kuralı


  • Son aylarda virüsten can kaybı kaydedilmeyen ülkenin diğer eyaletlerinden Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'da 6, Güney Avustralya'da 4, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Kovid-19 teşhisi konulan 26 bin 903 Avustralyalıdan 23 bin 850’i iyileşirken, 1120 aktif vakanın bulunduğu ülkede, hastanede tedavi gören 106 kişiden 12’si yoğun bakım ünitesinde bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü, vaka sayılarının patladığı bölgeyi açıkladı
KORONAVİRÜS
Dünya Sağlık Örgütü, vaka sayılarının patladığı bölgeyi açıkladı
Abone Ol Google News
Yazlık evlere doğru ilerliyor

Yazlık evlere
doğru ilerliyor

Rüzgar hızını azaltmasına rağmen hala kontrol altına alınamadı.
Şoförün mucize kurtuluşu

Şoförün mucize kurtuluşu

Kum yüklü TIR önce devrildi sonra iki parçaya ayrıldı.
Dünyanın en güçlü sesi konuşacak

Dünyanın en güçlü sesi konuşacak

Sesimizi yükselttiğimiz bir dönemde dünya liderlerine seslenecek.
Mesajı alay <br>konusu oldu

Mesajı alay
konusu oldu

Türkçe mesajında ne dediği anlaşılmadı.
Anlaşmayı<br>Kral'dan gizlemişler

Anlaşmayı
Kral'dan gizlemişler

​Veliaht Prens Selman ihanet peşinde.
Adam sahte<br>dava gerçek!

Adam sahte
dava gerçek!

​Atatürk'e benzerliğini kazanç kapısı haline getirdi.
O alçak manşet çaresizlik göstergesi

O alçak manşet çaresizlik göstergesi

​Fahrettin Altun'dan Yunan gazeteye sert tepki.
Ambargoya<br>'yerli önlem'

Ambargoya
'yerli önlem'

​Yabancı çalışan sayısı 3'te 1'e indirildi.
FETÖ'nün hâlâ<br>karanlık yönleri var

FETÖ'nün hâlâ
karanlık yönleri var

​Pek çok hakikat gün yüzüne çıkmayı bekliyor.
İçişleri Bakanlığı duyurdu

İçişleri Bakanlığı duyurdu

​Hakkari kırsalında iki terörist etkisiz hale getirildi
Meteoroloji uyardı

Meteoroloji uyardı

Kuvvetli yağış ve rüzgar geliyor.
'Türkçe konuşacağım'

'Türkçe konuşacağım'

​Macron'un Türkçe tweetinden sonra Altun'dan manidar paylaşım.
Beşiktaş sonunu getiremedi

Beşiktaş sonunu getiremedi

Siyah beyazlılar son dakikalarda yediği golle 2 puan kaybetti.
Erdoğan'dan net mesaj

Erdoğan'dan net mesaj

​Israrlı provokasyonlara aldırış etmiyoruz
Vefat sayısında artış

Vefat sayısında artış

​Türkiye'nin koronavirüsle son 24 saati açıklandı.

​Beşiktaş-Antalyaspor maçı öncesi herkes bunu tartışıyor.
Çalışmalar tamamlandı

Çalışmalar tamamlandı

Bakan Selçuk, uygulanan koronavirüs tedbirlerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.