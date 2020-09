Tüm dünyada koronavirüs vaka ve vefat sayısı artmaya devam ediyor: Avustralya’da Kovid-19’dan can kabı 850’ye çıktı

Avustralya’da Kovid-19’dan can kabı 850’ye çıktı. Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'de düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybı ve vaka sayısının kaydedildiği eyaletteki yeni vaka sayısının 14, can kaybının da 5 olduğunu açıkladı.

12 bin 500 testte sadece 14 kişiye virüs teşhisi konuldu

Son 24 saatte sonuçlanan 12 bin 500 testte sadece 14 kişiye virüs teşhisi konulmasının kutlanması gereken bir başarı olduğunu dile getiren Başbakan Andrews, vaka sayılarının düşmesinde kurallara uyarak katkıda bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

Kovid-19 salgınını durdurmak amacıyla 2 Ağustos’ta ilan edilen eyalet genelindeki "felaket durumu" ve eyaletin başkenti Melbourne'deki olağanüstü hal uygulaması kapsamında 28 Eylül’e kadar saat 21.00 ila 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

4 neden dışında evden çıkmak yasak

Çalışmak, tıbbi bakım vermek veya almak, temel ihtiyaç malzemeleri için alışveriş ve egzersiz gibi geçerli 4 neden dışında evden çıkmanın da yasak olduğu kentte, herkes temel ihtiyaç malzemelerini almak ve günde iki saat egzersiz yapmak için evinden ancak 5 kilometre uzaklaşabiliyor.

Avustralya’daki virüsten ölenlerin sayısı 850’ye çıktı

Victoria’da 5, NSW’de bir kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle Avustralya genelindeki virüsten ölenlerin sayısı 850’ye yükseldi. Öte yandan NSW’de 70 yaşlarındaki erkek hastanın virüsten yaşamını yitirmesiyle 5 hafta sonra yaşanan can kaybı eyaletteki virüs kaynaklı ölü sayının 53’e çıkmasına neden oldu.

Son aylarda virüsten can kaybı kaydedilmeyen ülkenin diğer eyaletlerinden Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'da 6, Güney Avustralya'da 4, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Kovid-19 teşhisi konulan 26 bin 903 Avustralyalıdan 23 bin 850’i iyileşirken, 1120 aktif vakanın bulunduğu ülkede, hastanede tedavi gören 106 kişiden 12’si yoğun bakım ünitesinde bulunuyor.