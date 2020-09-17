Dünya Sağlık Örgütü, vaka sayılarının patladığı bölgeyi açıkladı

Alınan tüm tedbirlere rağmen hemen tüm ülkelere yayılan koronavirüs salgını alınan tedbirlere rağmen yayılmayı, ülkeler üst üste artan vaka ve ölüm sayıları açıklamayı sürdürüyor.

Salgın konusunda dünyanın en yetkili kurumu olan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaptığı yeni açıklamayla Covid-19 korkusunu büyüttü. Son açıklamayla bu kez gözler Avrupa'ya çevrildi.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge bugün yaptığı basın toplantısında Eylül ayında görülen vaka sayılarının Avrupa için çok kaygı verici olduğunu açıkladı.

Kluge, yaptığı açıklamada Avrupa bölgesindeki ülkelerde koronavirüs salgınında görülen bulaşma oranlarının alarm verilecek boyuta geldiğini açıkladı.

Avrupa ilk sırada

Vaka sayılarındaki artışta çoğalan test sayılarının da etkisinin olduğunu ancak yine de Covid-19'un bulaşma hızının özellikle Avrupa'da korkulan boyutlara geldiğinin altını çizdi.

Kluge ayrıca Avrupa'da bulaşma hızının ve vaka sayısının artışının sürerken bölge ülkelerinin karantina sürelerini kısaltmasının da kaygı verici olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü, son 24 saatte yeni koronavirüs vakalarında rekor kırıldığını açıkladı.

Söz konusu zaman diliminde 307 bin 930 vaka kayıtlara geçti.

Bir önceki yeni vaka rekoru 6 Eylül’de, 306 bin 857 vakayla kırılmıştı.

Örgütün verilerine göre son 24 saatte virüs sebebiyle 5 bin 500 kişi de hayatını kaybetti.

FOTOĞRAF 6 Çin'de geliştirilen ve Kovid-19 aşısının gönüllü uygulaması Brezilya ve Endonezya'da başlatıldı. Faz 3 aşamasına Türkiye'de dahil edildi ve aşının ilk dozu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanlarına yapıldı. İlk enjeksiyonun yapıldığı tarihi anları ilk kez görüntülendi. Türkiye'de tarihi gün: Koronavirüs aşısında ilk gönüllü uygulaması yapıldı Dünyanın dört gözle beklediği koronavirüs aşısında tarihi bir aşama Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirildi.

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'Ekim ve Kasım ayları sert geçecek'

DSÖ'nün Avrupa bölümünden de kritik açıklama geldi. Ekim ve Kasım aylarında, koronavirüse (Covid-19) bağlı ölümlerin daha sert geçeceği ifade edildi. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, DSÖ’nün, Ekim ve Kasım aylarında Avrupa’da günlük koronavirüs (Covid-19) ölümlerinde artış görmeyi beklediğini açıkladı.

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Avrupa’da koronavirüs kaynaklı ölüm sayısının kısmen sabit kalmasına rağmen vakalarda artış raporlanırken, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge, "Daha da zorlaşacak. Ekim ve Kasım aylarında daha fazla ölüm görebiliriz" ifadelerini kullandı.

“Ülkelerin bu kötü haberi duymak istemediği bir zaman ve bunu da anlıyorum” ifadelerini kullanan Kluge, sözlerine şu şekilde devam etti: Sürekli aşının pandeminin sonu olacağını duyuyorum. Tabii ki olmayacak. Aşının tüm nüfus gruplarına yardımcı olup olmayacağını bile bilmiyoruz. Şimdi bir gruba değil diğerine yardımcı olacağına dair bazı işaretler alıyoruz. Ve sonra farklı aşılar sipariş etmek zorunda kalırsak, tam bir lojistik kabus. Pandeminin sonu, toplum olarak bu pandemiyle nasıl yaşayacağımızı öğreneceğimiz andır. Bu bize bağlı ve bu çok olumlu bir mesaj.”

Avrupa’daki vaka sayıları son haftalarda keskin bir artış gösterdi, özellikle İspanya ve Fransa’da. Sadece Cuma günü 55 ülkede 51 binden fazla yeni koronavirüs vakası raporlandı. Bunun da Nisan’daki zirveden daha fazla olduğu ifade edildi. Bu arada, günlük ölümlerin sayısı, Covid-19 ile bağlantılı olarak günde yaklaşık 400-500 ölümle Haziran başından bu yana yaklaşık aynı seviyede kaldı.

OYNAT 00:43 İngiltere'de maske takmamak için direnen yolcu gözaltına alındı İngiltere'de trende yolculuk ettiği sırada maske takmayan yolcuyu polis kelepçeleyerek gözaltına aldı. Hükümet tarafından yapılan açıklamada ise kaygı bozukluğunu toplu taşıma araçlarında maske takmaktan muaf tutabilecek koşullar arasında gösterdi. BiP'te paylaş

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Havaların soğumasıyla vaka artışlarında büyük artışlar görülüyor

Sonbahara giren ve kış mevsimini yaşamaya hazırlanan kuzey yarım kürede havaların soğumasıyla birlikte vaka artışlarında büyük artışlar öngörülüyor.

Havaların soğumasıyla birlikte hem grip ve soğuk algınlığı vakaları artacak hem de şimdilerde açık havada riski azaltma şansına sahipken kışın hava koşulları nedeniyle kapalı mekanlara mahkum olacağız.

Bu da kapalı alanlardaki insan kalabalıklarının virüsü birbirlerine daha kolay ve daha çok bulaştıracak olması anlamına geliyor.

Dünya henüz bir koronavirüs ilacı ya da aşısına ulaşmış değil. Ülkeler Covid-19 tedbirlerini uygulamaya devam etseler de vaka sayıları yükselmeye devam ediyor.

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