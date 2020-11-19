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Koronavirüs Babasının ölüm haberini paylaştıktan sonra öldü
TÜRKİYE

Babasının ölüm haberini paylaştıktan sonra öldü

Babasının ölüm haberini paylaştıktan sonra öldü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, koronavirüs tedavisi gören Rahmi Akar (73) yaşamını yitirirken, evinde karantinada bulunan oğlu Mahir Akar (57) da babasının ölümüyle ilgili sosyal medyada paylaşım yaptıktan kısa süre sonra hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Rahmi Akar (solda) önceki gün, oğlu Mahir Akar (sağda) ise babasının ölüm haberini duyurduktan kısa süre sonra vefat etti.
Rahmi Akar (solda) önceki gün, oğlu Mahir Akar (sağda) ise babasının ölüm haberini duyurduktan kısa süre sonra vefat etti.

Kocaeli Körfez'e bağlı Hacı Osman Mahallesi'nde oturan ve bakkal işleten Rahmi Akar ile eşi Meliha Akar, koronavirüs nedeniyle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Rahmi Akar, önceki gün yaşamını yitirdi. Evinde karantinada bulunan, emekli Mahir Akar ise dün babasının ölümünü sosyal medya hesabından duyurdu. Akar, karantinada olması nedeniyle babasının cenaze namazına da katılamadı. Babasının ölümünün üzüntüsünü yaşayan Mahir Akar, dün akşam saatlerinde fenalaştı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Akar'ın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak. Mahir Akar'ın cenazesi, bugün Körfez ilçesinde toprağa verilecek.

Mahir Akar'ın sosyal medya paylaşımı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde koronavirüse yakalandığı için karantinada olduğu evinde babasının ölüm haberini sosyal medyada paylaştıktan sonra kalp krizi geçirip yaşamını yitiren Mahir Akar, son yolculuğuna uğurlandı. Akar'ın cenazesi Körfez Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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