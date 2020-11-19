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İSTANBUL

İstanbul haberleri: Fatih'te koronavirüs vakası görülen binalar dezenfekte edildi

Fatih'te koronavirüs vakası görülen binalar dezenfekte edildi

Fatih Belediyesi ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilçede vaka görülen binaların ortak kullanım alanları dezenfekte edildi.

Haber Merkezi DHA
Ekipler, koronavirüs vakasının görüldüğü apartmanların ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti.
Ekipler, koronavirüs vakasının görüldüğü apartmanların ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tedbirleri sıklaştıran Fatih Belediyesi, bina dezenfeksiyonu için 6 özel ekip oluşturdu. Özel kıyafetli belediye çalışanları, ilçede vaka görülen binaların, merdiven ve apartman boşluğu gibi ortak kullanım alanını dezenfekte ediyor.

500 YAKIN BİNAYA DEZENFEKTE İŞLEMİ YAPILDI
Dezenfekte işlemiyle ilgili bilgi veren belediye ekipleri, şimdiye kadar ilçede 500'e yakın binada dezenfekte işleminin yapıldığını, kullanılan dezenfektanın, Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı olduğunu, mikroorganizmalara karşı geniş etki sağladığını ve uygulayan personele, uygulama ortamını kullanan vatandaşlara ve hayvanlara zarar vermediğini söyledi.
Yapılan çalışmadan memnun olduklarını dile getiren ilçe sakinlerinden Ercan ve Hakime Aksan, “Belediye ekiplerini aradıki 24 saat için dezenfekte etmeye geldiler, teşekkür ederiz” dedi.

“CAMDAN BİLE BAKMADIK”Daha önce koronavirüs geçirdiğini söyleyen Şerife Özoğul ise “Belediyenin yapmış olduğu çalışmadan çok memnunuz. Pandemi sürecinde kimse dışarı çıkmasın. Hijyen kurallarına dikkat etsin koronavirüs olduğumuz zaman 19 gün dışarı çıkmadık, camdan bile bakmadık ” diye konuştu

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