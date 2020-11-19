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Koronavirüs TÜBİTAK Başkanı Prof Dr Mandal En verimli aşıyı geliştirme konusunda aday ülkelerden biriyiz
BİLİMSEL GELİŞMELER

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal: En verimli aşıyı geliştirme konusunda aday ülkelerden biriyiz

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı en verimli aşıyı geliştirme konusunda aday ülkelerden birisi olduğunu söyledi.

Haber Merkezi AA
TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal
TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı en verimli aşıyı geliştirme konusunda aday ülkelerden birisi olduğunu söyledi.

Ege Üniversitesi ve Aşı Bilimi Derneğinin düzenlediği 3. Uluslararası Aşı Bilimi Webinarı'na katılan Prof. Dr. Mandal, bilim insanlarının Kovid-19'a karşı aşıyı bulmak için çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlattı.

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Prof. Dr. Mandal, salgın döneminde sağlık çalışanlarının özveriyle görev yaptığını, bilim insanlarının da hastalığa çare bulmak için aralıksız mesai harcadığını dile getirdi.

TÜBİTAK bünyesindeki Kovid-19 Türkiye Platformu çatısı altında devam eden aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Mandal, şöyle konuştu:

  • "Bu dönem, tüm insan kaynakları ve disiplinlerimizle bu sürecin içindeyiz. 49 farklı kuruluşta görev yapan 436 araştırmacı şu an bu ülke ve insanlık için aşı geliştirmek amacıyla çalışıyorlar. Kovid noktasında belki ilk aşıyı bulan biz olmayacağız ama en verimli aşıyı bulma noktasında biz ülke olarak adayız. Bu konuda hocalarımıza güveniyoruz."

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Kovid-19 Türkiye Platformu kapsamında 17 projenin yürütüldüğünü de belirten Mandal, "Aşı kapsamında değerlendirirsek 8 aşı çalışması var. Bunların 4'ü klinik faz çalışması aşamasında. Ülkemiz her bir aşamayı bu esnada öğreniyor. Diğer 4 aşımız da yakın zamanda hayvan deneylerini tamamlama aşamasına gelecek. Bu gerçekten ülke için bir başarıdır." dedi.

"Yerli ve milli aşı önemli"

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise üniversite olarak aşı faaliyetleri konusunda uzun yıllardır çalışma yaptıklarını söyledi.

TÜBİTAK'ın oluşturduğu platformda da bölgedeki akademisyenlerle Kovid-19’a karşı DNA aşısı geliştirme çabası içinde olduklarını belirten Budak, "Yerli ve milli aşı bizim için çok önemli. Bunu Türk bilim adamlarının yapabileceğine de inanıyoruz. Devletimiz, Bakanlığımız, başta Cumhurbaşkanımız, TÜBİTAK ve YÖK başkanlarımız bu konuya özel önem veriyorlar. Türk bilim adamları bu aşı geliştirme çalışmasına uzun vadeli bakmalı diye düşünüyorum" dedi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Aşı Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz ise Kovid-19'un tehlikeli bir hastalık olduğunu kaydetti.

Dünyada 57 milyon insanın bu hastalığa yakalandığını ve 1 milyon 400 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirten Gürüz, "Ege Üniversitesi hızlı Kovid-19 DNA aşısı geliştirmek için yola çıkan ekibin bir parçası olarak ticari kaygıdan uzak, sadece bilimsel kriterleri karşılayan en iyi aşıların Türk bilim insanlarınca üretileceğine inancım tamdır. Bu süreçte başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bize katkı koyan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen koronavirüs aşı aday ilk dozu bir gönüllüye yapıldı
FOTOĞRAF 4
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Erciyes Üniversitesi​'nden (ERÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, tamamen yerli ve milli olarak Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (ERAGEM) Kovid-19'a karşı geliştirilen, Koçak Farma'da GMP şartlarında üretimi yapılan ve Sağlık Bakanlığınca desteklenen ERUCOV-VAC inaktif aşı adayının, Ar-Ge çalışmaları tamamlandı.<br>​<br>​ Etik kurul izni ve Sağlık Bakanlığından alınan onayların ardından Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (İKUM) ilk dozu bir gönüllüye uygulanan ERUCOV-VAC inaktif aşı adayının Faz-1 çalışmalarına başlandı.
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Erciyes Üniversitesi akademisyenleri tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen ERUCOV-VAC aday aşının ilk dozu, Türkiye'deki Faz 1 ruhsatlı birkaç merkezden birisi olan ve daha önce de ulusal ve uluslararası birçok klinik araştırmayı başarı ile tamamlamış, ülkenin diğer yerli aşılarının geliştirilmesinde önemli rol alacak İKUM'da, ilk gönüllü Nazif Durna'ya yapıldı. Açıklamadan görüşlerine yer verilen Durna, aşı çalışmasında gönüllü olmaktan mutlu olduğunu belirtti.<br>​<br>​ İnşallah insanlara umut olurum. ifadesini kullanan Durna, akademisyenlere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.<br>​<br>​ ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise ERAGEM tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen aday aşının periklinik çalışmalarının tamamlandığını belirterek, Faz-1 çalışmalarını önümüzdeki yıl ocak ayının başlarında bitirmeyi planladıklarını aktardı.
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Gönüllülere 3 hafta ara ile iki kez uygulanacak<br>​<br>​ Aday aşının ilk gönüllüye uygulandığını anlatan Çalış, şunları kaydetti:<br>​<br>​ Böylece aşı çalışmamızda Faz-1 çalışmasına geçmiş bulunmaktayız. Faz-1 çalışması yaklaşık iki ay sürecektir. İnşallah önümüzdeki yıl ocak ayının başlarında bitirmeyi planlamaktayız. Faz 1 çalışmalarının başarılı olması halinde ise üniversitemizde diğer Faz çalışmalarına geçilmesi planlanmaktadır. Üniversitemiz tarafından geliştirilen aday aşımız ve ülkemizdeki diğer aşı merkezler tarafından geliştirilen aşılar inşallah Kovid-19'a karşı vatandaşlarımıza sunulmuş milli aşılarımız olacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
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Çalış, ayrıca İKUM'un, geliştirilen diğer Kovid-19 aşılarının Faz-1 çalışmalarının yapılabileceği Türkiye'deki nadir birkaç merkezden birisi olduğunu da sözlerine ekledi.<br>​<br>​ Gönüllülere 3 hafta ara ile iki kez uygulanacak olan aday aşının Faz-1 çalışmasının 5 Ocak 2021 tarihinde bitirilmesi planlanlanıyor. Faz-1 çalışmasının başarıyla tamamlanması halinde ocak ayında Faz 2 çalışmalarına geçilecek.
Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen koronavirüs aşı aday ilk dozu bir gönüllüye yapıldı
Erciyes Üniversitesi'nde Kovid-19'a karşı geliştirilen "ERUCOV-VAC" aşı adayının ilk dozunun bir gönüllüye uygulandığı belirtildi.


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