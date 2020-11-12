Türkiye’ye yeterli doz ayrılacak: Aşıyı bulan Türk göçmenler
Türkiye’ye yeterli doz ayrılacak
İki Türk bilim insanı Prof. Uğur Şahin, eşi Dr. Özlem Türeci'yle birlikte geliştirdikleri koronavirüs aşısının Türkiye için de yeterli dozda ayrılacağını söyledi. Yüzde 90’dan fazla etkili olduğu açıklanan aşının ilk birkaç milyon dozluk dağıtımının Ocak ayında Avrupa ve ABD’de planlandığı belirtildi. -80 derecede tutulması gereken aşı -70 derecenin üstüne en fazla dört kere çıkabiliyor.
Eşiyle birlikte kurdukları Almanya merkezli BioNTech tarafından geliştirilen aşıya ilişkin konulan Prof. Dr. Uğur Şahin, aşının ilk birkaç milyon dozluk dağıtımını Ocak ayında Avrupa ve ABD’de planladıklarını kaydetti. Şahin, Sağlık Bakanlığı ile yapılacak protokol çerçevesinde 2021’in ilk 3 ayı içinde Türkiye’nin de ihtiyacı kadar aşı dozunu karşılamak istediklerini belirtti. Prof. Dr. Şahin, “Sağlık Bakanlığı kaç doza ihtiyaç olduğu ve ne zaman gerekli olduğunu bildirdiği taktirde, Türkiye için de yeterince aşı ayırmayı istiyoruz” dedi.
NOBEL’E ADAY GÖSTERİLECEK
lProf. Dr. Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci’nin ürettikleri aşı, teknolojisiyle dikkat çekiyor. BNT162b2 adı verilen aşı, patojenler yerine hastalıklarla mücadele eden proteinleri üretmeleri için hücrelere talimat vermek üzere genetik materyal kullanan yenilikçi mRNA teknolojisine dayalı olarak geliştirildi. Aşı, onay alırsa ilk kez bir enfeksiyona karşı gen aşısı kullanılacak. Aşının başarısı dünya basınında geniş yankı uyandırırken çiftin geliştirdiği aşının Almanya’da Nobel Ödülü için aday gösterileceği yorumu yapıldı. İngiliz The Times gazetesi, aşının ardından ilkbahara kadar normale dönüş olabileceğini kaydetti.
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Göçmen karşıtlığına en iyi cevap
1960’lı yıllarda Almanya’ya göç eden Türk misafir işçilerin çocukları olan Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci, kurdukları BioNTech firmasıyla Kovid-19’a karşı geliştirilen küresel aşı yarışında ilk sırada yer alıyor. Türkiye’den Almanya’ya giden misafir işçiler ülkenin refahına katkı sağlarken, gurbetçilerin bilim insanı çocukları da insanlığa umut olan bu başarıyla Almanya’daki Türk göçmenlerin hem Almanya’ya hem dünyaya ne kadar faydalı olabileceğini göstermiş oldu. İkilinin başarıları, son dönemde Avrupa’da artışa geçen göçmen karşıtlığına da en iyi cevap olarak değerlendiriliyor.
Güvenlik testlerini tamamlayan ilk koronavirüs aşısı, dünya çapında sevince yol açtı. Fakat aşının dünya çapında kullanılmasına dair önemli bir pratik sorun da bulunuyor: Aşının -80 derecede tutulması gerekiyor. Aşı -70 derecenin üstüne en fazla dört kere çıkabiliyor, aksi takdirde bozuluyor. Bu derece, geleneksel dondurucu ve soğutucuların inebileceği sıcaklıkların çok altında. Prizer’ın kısa vadede bir planı var. Aşı ABD, Almanya ve Belçika’daki Pfizer merkezlerinden dağıtılacak.
Sonrasında kara ve hava yollarıyla nakledilecek, belli dağıtım merkezlerinde tutulacak. Son aşama ise o merkezlerden kliniklere ve hastanelere dağıtılması olacak. Wall Street Journal’ın aktardığına göre Pfizer bir iş çantası boyutunda, içi kuru buz dolu, GPS ile takip edilen ve açılmadığı takdirde 5 bin doz aşıyı 10 gün boyunca doğru ısıda tutabilen özel bir nakliye kutusu geliştirdi. Bu kutular nakliyenin ardından tekrar kullanılabilecek.