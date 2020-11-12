Türkiye’ye yeterli doz ayrılacak

Eşiyle birlikte kurdukları Almanya merkezli BioNTech tarafından geliştirilen aşıya ilişkin konulan Prof. Dr. Uğur Şahin, aşının ilk birkaç milyon dozluk dağıtımını Ocak ayında Avrupa ve ABD’de planladıklarını kaydetti. Şahin, Sağlık Bakanlığı ile yapılacak protokol çerçevesinde 2021’in ilk 3 ayı içinde Türkiye’nin de ihtiyacı kadar aşı dozunu karşılamak istediklerini belirtti. Prof. Dr. Şahin, “Sağlık Bakanlığı kaç doza ihtiyaç olduğu ve ne zaman gerekli olduğunu bildirdiği taktirde, Türkiye için de yeterince aşı ayırmayı istiyoruz” dedi.

DÜNYA Rusya’dan Kovid-19 aşısı açıklaması: Bizimkisi yüzde 92 etkili

NOBEL’E ADAY GÖSTERİLECEK

lProf. Dr. Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci’nin ürettikleri aşı, teknolojisiyle dikkat çekiyor. BNT162b2 adı verilen aşı, patojenler yerine hastalıklarla mücadele eden proteinleri üretmeleri için hücrelere talimat vermek üzere genetik materyal kullanan yenilikçi mRNA teknolojisine dayalı olarak geliştirildi. Aşı, onay alırsa ilk kez bir enfeksiyona karşı gen aşısı kullanılacak. Aşının başarısı dünya basınında geniş yankı uyandırırken çiftin geliştirdiği aşının Almanya’da Nobel Ödülü için aday gösterileceği yorumu yapıldı. İngiliz The Times gazetesi, aşının ardından ilkbahara kadar normale dönüş olabileceğini kaydetti.

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DÜNYA ABD'den aşı müjdesi: Pfizer'ın aşısı koronavirüsü yüzde 90 önledi

KORONAVİRÜS Virüse çare bulan Türk: Uğur Şahin

Aşının yüzde 90 etkili olduğu haberi en çok da Şahin ve Türeci’yi sevindirdi. Amerikan New York Times’a göre haberi pazar akşamı evde aldıklarını söyleyen Prof. Dr. Uğur Şahin, Türk çayı içerek kutlama yaptıklarını kaydetti.n

Göçmen karşıtlığına en iyi cevap

1960’lı yıllarda Almanya’ya göç eden Türk misafir işçilerin çocukları olan Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci, kurdukları BioNTech firmasıyla Kovid-19’a karşı geliştirilen küresel aşı yarışında ilk sırada yer alıyor. Türkiye’den Almanya’ya giden misafir işçiler ülkenin refahına katkı sağlarken, gurbetçilerin bilim insanı çocukları da insanlığa umut olan bu başarıyla Almanya’daki Türk göçmenlerin hem Almanya’ya hem dünyaya ne kadar faydalı olabileceğini göstermiş oldu. İkilinin başarıları, son dönemde Avrupa’da artışa geçen göçmen karşıtlığına da en iyi cevap olarak değerlendiriliyor.

Dr. Özlem Türeci

FOTOĞRAF 4 Erciyes Üniversitesi​'nden (ERÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, tamamen yerli ve milli olarak Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (ERAGEM) Kovid-19'a karşı geliştirilen, Koçak Farma'da GMP şartlarında üretimi yapılan ve Sağlık Bakanlığınca desteklenen ERUCOV-VAC inaktif aşı adayının, Ar-Ge çalışmaları tamamlandı.<br>​<br>​ Etik kurul izni ve Sağlık Bakanlığından alınan onayların ardından Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (İKUM) ilk dozu bir gönüllüye uygulanan ERUCOV-VAC inaktif aşı adayının Faz-1 çalışmalarına başlandı. Erciyes Üniversitesi akademisyenleri tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen ERUCOV-VAC aday aşının ilk dozu, Türkiye'deki Faz 1 ruhsatlı birkaç merkezden birisi olan ve daha önce de ulusal ve uluslararası birçok klinik araştırmayı başarı ile tamamlamış, ülkenin diğer yerli aşılarının geliştirilmesinde önemli rol alacak İKUM'da, ilk gönüllü Nazif Durna'ya yapıldı. Açıklamadan görüşlerine yer verilen Durna, aşı çalışmasında gönüllü olmaktan mutlu olduğunu belirtti.<br>​<br>​ İnşallah insanlara umut olurum. ifadesini kullanan Durna, akademisyenlere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.<br>​<br>​ ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise ERAGEM tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen aday aşının periklinik çalışmalarının tamamlandığını belirterek, Faz-1 çalışmalarını önümüzdeki yıl ocak ayının başlarında bitirmeyi planladıklarını aktardı. Gönüllülere 3 hafta ara ile iki kez uygulanacak<br>​<br>​ Aday aşının ilk gönüllüye uygulandığını anlatan Çalış, şunları kaydetti:<br>​<br>​ Böylece aşı çalışmamızda Faz-1 çalışmasına geçmiş bulunmaktayız. Faz-1 çalışması yaklaşık iki ay sürecektir. İnşallah önümüzdeki yıl ocak ayının başlarında bitirmeyi planlamaktayız. Faz 1 çalışmalarının başarılı olması halinde ise üniversitemizde diğer Faz çalışmalarına geçilmesi planlanmaktadır. Üniversitemiz tarafından geliştirilen aday aşımız ve ülkemizdeki diğer aşı merkezler tarafından geliştirilen aşılar inşallah Kovid-19'a karşı vatandaşlarımıza sunulmuş milli aşılarımız olacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çalış, ayrıca İKUM'un, geliştirilen diğer Kovid-19 aşılarının Faz-1 çalışmalarının yapılabileceği Türkiye'deki nadir birkaç merkezden birisi olduğunu da sözlerine ekledi.<br>​<br>​ Gönüllülere 3 hafta ara ile iki kez uygulanacak olan aday aşının Faz-1 çalışmasının 5 Ocak 2021 tarihinde bitirilmesi planlanlanıyor. Faz-1 çalışmasının başarıyla tamamlanması halinde ocak ayında Faz 2 çalışmalarına geçilecek. Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen koronavirüs aşı aday ilk dozu bir gönüllüye yapıldı Erciyes Üniversitesi'nde Kovid-19'a karşı geliştirilen "ERUCOV-VAC" aşı adayının ilk dozunun bir gönüllüye uygulandığı belirtildi.

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Eksi 80 derecede korunacak

Güvenlik testlerini tamamlayan ilk koronavirüs aşısı, dünya çapında sevince yol açtı. Fakat aşının dünya çapında kullanılmasına dair önemli bir pratik sorun da bulunuyor: Aşının -80 derecede tutulması gerekiyor. Aşı -70 derecenin üstüne en fazla dört kere çıkabiliyor, aksi takdirde bozuluyor. Bu derece, geleneksel dondurucu ve soğutucuların inebileceği sıcaklıkların çok altında. Prizer’ın kısa vadede bir planı var. Aşı ABD, Almanya ve Belçika’daki Pfizer merkezlerinden dağıtılacak.