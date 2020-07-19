Bakan Koca Gaziantep için uyarmıştı: Mesire alanları vaka sayısının artmasına rağmen doldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dikkat çektiği kentler arasındaki Gaziantep'te, birçok kişinin hafta sonunu fırsat bilerek doldurduğu mesire alanlarında sosyal mesafe kuralına uyulmadığı ve bazı vatandaşların maske takmadığı görüldü.

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Mesire alanda sosyal mesafe kuralı ihlal edildi.

Kentin en büyük mesire alanı insanlarla doldu

Son süreçte vaka sayılarında yükselme yaşanan iller arasında olan Gaziantep’te, normalleşme süreci ile açılan mesire alanları piknik yapmak isteyenler tarafından dolduruldu. Kentin en büyük mesire alanlarından olan Burç Ormanına pazar gününü fırsat bilenler, piknik yapmak için akın etti. Piknikçiler, semaverle çay demleyip, mangal yaptı.

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Mesire alanda sosyal mesafe kuralı ihlal edildi.

Öte yandan piknikçilerin birçoğunun maske takmayıp sosyal mesafe kuralına uymadığı mesire alanında, bazı vatandaşlar ise salgına karşı şehrin kalabalığından kaçıp açık alanlara geldiklerini ifade etti.



Mesire alanda sosyal mesafe kuralı ihlal edildi.

Mesire alanda sosyal mesafe kuralı ihlal edildi.