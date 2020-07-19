Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Bakan Koca Gaziantep için uyarmıştı Mesire alanları vaka sayısının artmasına rağmen doldu
TÜRKİYE

Gaziantep haberleri: Vaka sayısının arttığı Gaziantep'te mesire alanları dolu

Bakan Koca Gaziantep için uyarmıştı: Mesire alanları vaka sayısının artmasına rağmen doldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın vaka sayılarının yükseldiğine dikkat çektiği Gaziantep’te, hafta sonu mesire alanlarında yoğunluk oluştu, sosyal mesafe kuralı ihlal edildi. Bazı vatandaşların ise maske takmadığı görüldü.

Haber Merkezi DHA
Mesire alanda sosyal mesafe kuralı ihlal edildi.
Mesire alanda sosyal mesafe kuralı ihlal edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dikkat çektiği kentler arasındaki Gaziantep'te, birçok kişinin hafta sonunu fırsat bilerek doldurduğu mesire alanlarında sosyal mesafe kuralına uyulmadığı ve bazı vatandaşların maske takmadığı görüldü.

CHP'li İBB Meclis Üyesi Kahraman Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etti
GÜNDEM
CHP'li İBB Meclis Üyesi Kahraman Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etti

Mesire alanda sosyal mesafe kuralı ihlal edildi.

Kentin en büyük mesire alanı insanlarla doldu

Son süreçte vaka sayılarında yükselme yaşanan iller arasında olan Gaziantep’te, normalleşme süreci ile açılan mesire alanları piknik yapmak isteyenler tarafından dolduruldu. Kentin en büyük mesire alanlarından olan Burç Ormanına pazar gününü fırsat bilenler, piknik yapmak için akın etti. Piknikçiler, semaverle çay demleyip, mangal yaptı.

Yine bir kalabalık nişan vakası: Gaziantep'te 75 kişi karantinada
KORONAVİRÜS
Yine bir kalabalık nişan vakası: Gaziantep'te 75 kişi karantinada

Mesire alanda sosyal mesafe kuralı ihlal edildi.

Öte yandan piknikçilerin birçoğunun maske takmayıp sosyal mesafe kuralına uymadığı mesire alanında, bazı vatandaşlar ise salgına karşı şehrin kalabalığından kaçıp açık alanlara geldiklerini ifade etti.

Mesire alanda sosyal mesafe kuralı ihlal edildi.

Mesire alanda sosyal mesafe kuralı ihlal edildi.

Mesire alanda sosyal mesafe kuralı ihlal edildi.
Abone Ol Google News
Erdoğan Ayasofya Camiinde

Erdoğan Ayasofya Camii'nde

​24 Temmuz'daki ilk cuma namazı öncesi incelemelerde bulunuyor.
CHPli Kahramandan Erdoğana hakaret

CHP'li Kahraman'dan Erdoğan'a hakaret

​"Şerefsiz genel başkanınıza bakın" sözleri infiale neden oldu.
Çeşme plajlarında loca değnekçileri

Çeşme plajlarında loca değnekçileri

Denize girmek isteyen vatandaştan zorla para istiyorlar.
2 kilometrelik<br> piknik kuyruğu

2 kilometrelik
piknik kuyruğu

​Kavurucu sıcaklıkta girebilmek için beklediler.
Yarın başlıyor

Yarın başlıyor

​LGS'ye giren öğrencilere online danışmanlık hizmeti.
Hain tuzaklara <br>tam koruma

Hain tuzaklara
tam koruma

Pars 6x6 mayına karşı korumalı aracın ilk montajı tamam.
Kızlar mektebi:<br>Duhteran-ı Hümayun

Kızlar mektebi:
Duhteran-ı Hümayun

​İçine girenleri ilim ve kültürle harmanlayan harem nasıl bir yerdi?

Vatan haini Enes Kanter'e dersini milliler verdi.
Vatandaş sadece uzaktan baktı

Vatandaş sadece uzaktan baktı

İkinci el otoda fiyatlar aşırı yükselince rağbet azaldı.
Tüm ilde <br>alarm verildi

Tüm ilde
alarm verildi

Kapı kapı dolaşarak temaslı kişiler takip ediliyor.
İstanbul Boğazı'nda görüntülendiler

İstanbul Boğazı'nda görüntülendiler

Kaçakçılar ​İstanbul'un 3 ilçesinde ortaya çıktı.
Koronayla kol kola

Koronayla kol kola

Vaka sayısının en çok görüldüğü 5 ilden biri.

​Kuru soğan ve patates ihracatında yeni dönem.
Tek tek açıkladı

Tek tek açıkladı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni transferlerini Rıza Çalımbay duyurdu.

​PKK'yı dağıtmak için Mehmetçik'in öncelikle hedefi Mahmur kampı.

​HDP'li vekilin tecavüz ettiği kadın anlattı: Benim dokunulmazlığım var dedi...

İBB'nin yol çalışması sürücüleri isyan ettirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.