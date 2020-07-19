CHP'li İBB Meclis Üyesi Kahraman Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etti

Yalan, iftira ve hakarette sınır tanımayan CHP'liler bir skandala daha imza attı. CHP iBB Meclis Üyesi Ali Haydar Kahraman, 5 gün önce Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen İBB Meclisi Temmuz Ayı Oturumu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında ağza alınmayacak skandal sözler sarf etti

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Ağza alınmayacak sözler

Oturumun yapıldığı salonda duyuru ve bilgilendirme için sunucu tarafından kullanılan mikrofona yansıyan sözlerde CHP'li Kahraman, "Şerefsiz genel başkanınıza bakın" şeklinde ifadeler kullandı.

OYNAT 01:48 Meclis Başkanı Şentop: Seviyesizce hakaretler, ifade özgürlüğü değildir CHP'li milletvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretiyle Meclis'te çıkan kavganın ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklama yaptı. Şentop, 'Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eden seçilmiş Cumhurbaşkanı'na karşı basit, alelade hakaretlerin Meclis çatısı altında yeri yoktur. Bu bakımdan bu ifadelerle basın toplantısı yapan zatı kınıyorum. Seviyesizce hakaretler, ifade özgürlüğü değildir' dedi. BiP'te paylaş

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"Hukuken hesabı sorulsun"

Sunucunun "Biz bu üslubu kabul etmiyoruz" diyerek tepki gösterdiği alçakça ifadeye sosyal medyada da infiale neden oldu. Kahraman'a çok sert tepkiler gösteren kullanıcılar, hakkında hukuki sürecin başlatılmasını talep etti.

Sosyal medya kullanıcılarının tepkilerinden bazıları:

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