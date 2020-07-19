CHP'li İBB Meclis Üyesi Kahraman Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etti
Cumhuriyet Halk Partisi iBB Meclis Üyesi Ali Haydar Kahraman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan alçakça sözler sarf etti. İBB Meclisi'nin Temmuz Ayı Oturumu'nda Erdoğan'a "Şerefsiz genel başkanınıza bakın" diyen Kahraman'ın sözleri infiale neden oldu. Sosyal medyanın gündemine oturan çirkin ifadelere sert tepki gösteren kullanıcılar, Kahraman hakkında hukuki sürecin başlatılmasını istedi.
Yalan, iftira ve hakarette sınır tanımayan CHP'liler bir skandala daha imza attı. CHP iBB Meclis Üyesi Ali Haydar Kahraman, 5 gün önce Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen İBB Meclisi Temmuz Ayı Oturumu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında ağza alınmayacak skandal sözler sarf etti
Sunucunun "Biz bu üslubu kabul etmiyoruz" diyerek tepki gösterdiği alçakça ifadeye sosyal medyada da infiale neden oldu. Kahraman'a çok sert tepkiler gösteren kullanıcılar, hakkında hukuki sürecin başlatılmasını talep etti.
Sosyal medya kullanıcılarının tepkilerinden bazıları: