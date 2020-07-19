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POLİTİKA

CHP'li İBB Meclis Üyesi Kahraman Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi iBB Meclis Üyesi Ali Haydar Kahraman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan alçakça sözler sarf etti. İBB Meclisi'nin Temmuz Ayı Oturumu'nda Erdoğan'a "Şerefsiz genel başkanınıza bakın" diyen Kahraman'ın sözleri infiale neden oldu. Sosyal medyanın gündemine oturan çirkin ifadelere sert tepki gösteren kullanıcılar, Kahraman hakkında hukuki sürecin başlatılmasını istedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP'li Ali Haydar Kahraman
CHP'li Ali Haydar Kahraman

Yalan, iftira ve hakarette sınır tanımayan CHP'liler bir skandala daha imza attı. CHP iBB Meclis Üyesi Ali Haydar Kahraman, 5 gün önce Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen İBB Meclisi Temmuz Ayı Oturumu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında ağza alınmayacak skandal sözler sarf etti

CHP'li Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakareti Meclis'i karıştırdı
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CHP'li Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakareti Meclis'i karıştırdı
CHP'li Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakareti Meclis'i karıştırdı. AK Parti ve CHP'li vekiller yumruk yumruğa kavga etti. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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Böyle alçaklık görülmedi: CHP'li Özkoç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret
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Böyle alçaklık görülmedi: CHP'li Özkoç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret

Ağza alınmayacak sözler

Oturumun yapıldığı salonda duyuru ve bilgilendirme için sunucu tarafından kullanılan mikrofona yansıyan sözlerde CHP'li Kahraman, "Şerefsiz genel başkanınıza bakın" şeklinde ifadeler kullandı.

Meclis Başkanı Şentop: Seviyesizce hakaretler, ifade özgürlüğü değildir
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Meclis Başkanı Şentop: Seviyesizce hakaretler, ifade özgürlüğü değildir
CHP'li milletvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretiyle Meclis'te çıkan kavganın ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklama yaptı. Şentop, 'Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eden seçilmiş Cumhurbaşkanı'na karşı basit, alelade hakaretlerin Meclis çatısı altında yeri yoktur. Bu bakımdan bu ifadelerle basın toplantısı yapan zatı kınıyorum. Seviyesizce hakaretler, ifade özgürlüğü değildir' dedi.

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"Hukuken hesabı sorulsun"

Sunucunun "Biz bu üslubu kabul etmiyoruz" diyerek tepki gösterdiği alçakça ifadeye sosyal medyada da infiale neden oldu. Kahraman'a çok sert tepkiler gösteren kullanıcılar, hakkında hukuki sürecin başlatılmasını talep etti.

Sosyal medya kullanıcılarının tepkilerinden bazıları:

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