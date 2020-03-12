CHP demek hakaret demek

CHP’de Cumhurbaşkanını hedef alan skandallara yenisi eklendi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik sarf ettiği sözlerin yankısı sürerken İzmir Gaziemir’in CHP’li Belediye Başkanı Halil Arda’nın da hakarete varan paylaşımları ortaya çıktı. Gaziemir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur Atmaca tarafından bu paylaşımlar meclis gündemine taşındı.

Halil Arda'nın paylaşımları

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Halil Arda'nın paylaşımları

Yeni Şafak’a konuşan Uğur Atmaca, “Halil Arda’nın sosyal medya hesaplarından bizim elde ettiğimiz ekran görüntüleri vardı. Bununla ilgili CİMER’e başvuruda bulunduk. Savcılığa belgeleri teslim ettim. Dolasıyla bu adamın hem Cumhurbaşkanımıza hem milli manevi değerlerimize her türlü hakarette bulunan sosyal medya paylaşımları var. Biz de bu kişinin ceza alması konusunda sonuna kadar elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz” dedi.