Bakan Albayrak ve ailesine sosyal medyada hakarette önemli gelişme: Bir kişi tutuklandı

Bakan Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik 30 Haziran itibarıyla sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşım yaparak kişi ya da kurumları hedef gösteren hesaplara yönelik çalışmalar sürüyor.
- Bu kapsamda tespit edilen 35 hesap yöneticisinden 16'sı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 5'i ifadeleri alındıktan sonra, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şüpheli tutuklandı, 9 kişinin adli işlemleri devam ediyor.
Tespit edilen şahıslardan 4'ünün yurt dışında bulunduğu belirlendi. 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor.