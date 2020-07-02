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POLİTİKA

Berat Albayrak ve ailesine hakarette son dakika gelişmesi: 1 kişi tutuklandı

Bakan Albayrak ve ailesine sosyal medyada hakarette önemli gelişme: Bir kişi tutuklandı

Sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesini hedef alan hakaret içerikli paylaşımda bulunan 16 kişiden 1'i tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Bakan Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan 1 kişi tutuklandı.
Bakan Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan 1 kişi tutuklandı.

Bakan Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik 30 Haziran itibarıyla sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşım yaparak kişi ya da kurumları hedef gösteren hesaplara yönelik çalışmalar sürüyor.

  • Bu kapsamda tespit edilen 35 hesap yöneticisinden 16'sı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 5'i ifadeleri alındıktan sonra, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şüpheli tutuklandı, 9 kişinin adli işlemleri devam ediyor.

Tespit edilen şahıslardan 4'ünün yurt dışında bulunduğu belirlendi. 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor.

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