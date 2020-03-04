Böyle alçaklık görülmedi: CHP'li Özkoç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti grup toplantısında konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmada, Suriye politikasını eleştirenler için "Türkiye’nin bu tarihi mücadelesini sürekli fitneyle, yalanla, iftirayla lekelemeye çalışan her kim olursa olsun açık ve net söylüyorum; Haysiyetsizdir onursuzdur, şerefsizdir, alçaktır, haindir" ifadelerini kullandı.

Sonrasında CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.





CHP'li Özkoç'tan alçak sözler

Özkoç burada yaptığı konuşmada, "Bizim şehitlerimize, ‘kelle’ diyen bir kişinin sıfatlarını sayıyorum ben size. Şehide kelle diyen kişi haysiyetsizdir, şehide kelle diyen kişi Türkiye Cumhuriyeti'nde şerefsizdir, şehide kelle diyen kişi onursuzdur, şehide kelle diyen vatan hainidir. Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı olamaz, temsil edemez. Bu kişi kendi evladından, kendi çocuklarına bütün fonları oluşturup onların zenginleşmesine ve telefonlarda paraları sıfırlattığı çocuklarına bir tanesine bedelli, diğerine çürük raporu aldırıp milletin çocukları askere gidip şehit düşüp anaların bağrı yanarken konuşan o şehide ‘kelle’ diyen kişi haysiyetsiz kişidir, onursuz kişidir, şerefsiz kişidir..." sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etti.

OYNAT 01:48 Meclis Başkanı Şentop: Seviyesizce hakaretler, ifade özgürlüğü değildir CHP'li milletvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretiyle Meclis'te çıkan kavganın ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklama yaptı. Şentop, 'Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eden seçilmiş Cumhurbaşkanı'na karşı basit, alelade hakaretlerin Meclis çatısı altında yeri yoktur. Bu bakımdan bu ifadelerle basın toplantısı yapan zatı kınıyorum. Seviyesizce hakaretler, ifade özgürlüğü değildir' dedi. BiP'te paylaş

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