Gündem Böyle alçaklık görülmedi CHPli Özkoçtan Cumhurbaşkanı Erdoğana hakaret
ANKARA

Böyle alçaklık görülmedi: CHP'li Özkoç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye politikasını eleştirenlere yönelik kullandığı sözlere hakaretlerle yanıt verdi. Bu saygısız konuşmanın ardından AK Parti'den yapılan açıklamada, Özkoç hakkında yasal yollara başvurulacağı açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alçak sözlerin sahibi Engin Özkoç
Alçak sözlerin sahibi Engin Özkoç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti grup toplantısında konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmada, Suriye politikasını eleştirenler için "Türkiye’nin bu tarihi mücadelesini sürekli fitneyle, yalanla, iftirayla lekelemeye çalışan her kim olursa olsun açık ve net söylüyorum; Haysiyetsizdir onursuzdur, şerefsizdir, alçaktır, haindir" ifadelerini kullandı.

Sonrasında CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

CHP'li Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakareti Meclis'i karıştırdı
OYNAT 00:00
CHP'li Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakareti Meclis'i karıştırdı
CHP'li Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakareti Meclis'i karıştırdı. AK Parti ve CHP'li vekiller yumruk yumruğa kavga etti. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.


CHP'li Özkoç'tan alçak sözler

  • Özkoç burada yaptığı konuşmada, "Bizim şehitlerimize, ‘kelle’ diyen bir kişinin sıfatlarını sayıyorum ben size. Şehide kelle diyen kişi haysiyetsizdir, şehide kelle diyen kişi Türkiye Cumhuriyeti'nde şerefsizdir, şehide kelle diyen kişi onursuzdur, şehide kelle diyen vatan hainidir. Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı olamaz, temsil edemez. Bu kişi kendi evladından, kendi çocuklarına bütün fonları oluşturup onların zenginleşmesine ve telefonlarda paraları sıfırlattığı çocuklarına bir tanesine bedelli, diğerine çürük raporu aldırıp milletin çocukları askere gidip şehit düşüp anaların bağrı yanarken konuşan o şehide ‘kelle’ diyen kişi haysiyetsiz kişidir, onursuz kişidir, şerefsiz kişidir..." sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etti.

Meclis Başkanı Şentop: Seviyesizce hakaretler, ifade özgürlüğü değildir
OYNAT 01:48
Meclis Başkanı Şentop: Seviyesizce hakaretler, ifade özgürlüğü değildir
CHP'li milletvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretiyle Meclis'te çıkan kavganın ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklama yaptı. Şentop, 'Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eden seçilmiş Cumhurbaşkanı'na karşı basit, alelade hakaretlerin Meclis çatısı altında yeri yoktur. Bu bakımdan bu ifadelerle basın toplantısı yapan zatı kınıyorum. Seviyesizce hakaretler, ifade özgürlüğü değildir' dedi.

"Yasal yollara başvurulacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında yasal yollara başvurulacağını açıkladı.

CHP'li Özkoç'un skandal sözlerine AK Parti'den ilk açıklama: Hesabı sorulacak
GÜNDEM
CHP'li Özkoç'un skandal sözlerine AK Parti'den ilk açıklama: Hesabı sorulacak

CHP'li Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakareti meclisi karıştırdı
GÜNDEM
CHP'li Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakareti meclisi karıştırdı

"Hem millet hem hukuk önünde hesap verecek"

  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise skandal ifadelere sosyal medya hesabından yanıt verdi. Ünal, ''Hem millet önünde, hem hukuk önünde bunun hesabını vereceksiniz.'' ifadelerini kullandı.
Alçak adam!

Alçak adam!

​CHP'li Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etti.
Bu şahsı kınıyorum

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Yumruk yumruğa kavga!

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