Böyle alçaklık görülmedi: CHP'li Özkoç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti grup toplantısında konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmada, Suriye politikasını eleştirenler için "Türkiye’nin bu tarihi mücadelesini sürekli fitneyle, yalanla, iftirayla lekelemeye çalışan her kim olursa olsun açık ve net söylüyorum; Haysiyetsizdir onursuzdur, şerefsizdir, alçaktır, haindir" ifadelerini kullandı.
Sonrasında CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
CHP'li Özkoç'tan alçak sözler
- Özkoç burada yaptığı konuşmada, "Bizim şehitlerimize, ‘kelle’ diyen bir kişinin sıfatlarını sayıyorum ben size. Şehide kelle diyen kişi haysiyetsizdir, şehide kelle diyen kişi Türkiye Cumhuriyeti'nde şerefsizdir, şehide kelle diyen kişi onursuzdur, şehide kelle diyen vatan hainidir. Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı olamaz, temsil edemez. Bu kişi kendi evladından, kendi çocuklarına bütün fonları oluşturup onların zenginleşmesine ve telefonlarda paraları sıfırlattığı çocuklarına bir tanesine bedelli, diğerine çürük raporu aldırıp milletin çocukları askere gidip şehit düşüp anaların bağrı yanarken konuşan o şehide ‘kelle’ diyen kişi haysiyetsiz kişidir, onursuz kişidir, şerefsiz kişidir..." sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etti.
"Yasal yollara başvurulacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında yasal yollara başvurulacağını açıkladı.
"Hem millet hem hukuk önünde hesap verecek"
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise skandal ifadelere sosyal medya hesabından yanıt verdi. Ünal, ''Hem millet önünde, hem hukuk önünde bunun hesabını vereceksiniz.'' ifadelerini kullandı.