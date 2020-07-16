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Koronavirüs Yine bir kalabalık nişan vakası Gaziantepte 75 kişi karantinada
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Yine bir kalabalık nişan vakası: Gaziantep'te 75 kişi karantinada

Koronavirüs salgını nedeniyle yetkililerin 'sosyal mesafe' uyarılarına rağmen vatandaşlar kalabalık törenlerde bir araya gelmeye devam ediyor. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde nişan törenine katılan 57 yaşındaki E.G.'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine nişana katılan 13 evdeki 75 kişi karantinaya alındı.

Haber Merkezi DHA
Karantinadaki vatandaşların ihtiyaçlarını Vefa Destek Grupları karşılayacak.
Karantinadaki vatandaşların ihtiyaçlarını Vefa Destek Grupları karşılayacak.

Gaziantep yerel haberlerine göre; üç gün önce ilçeye bağlı Beyler Mahallesi'ne gelip, nişana katılan E.G., evine döndükten sonra rahatsızlanınca hastaneye götürüldü. Burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan E.G., tedaviye alındı.

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Filyasyon ekibi çalışma başlattı

Bunun üzerine nişana katılan ilçeye bağlı Pınarbaşı, Cevdetpaşa, Atatürk, Yeni ve Beyler mahallelerinde 13 evde yaşayan 75 kişi filyasyon ekibi tarafından tespit edildi. İslahiye Hıfzıssıhha Kurulu, evlerdeki 75 kişinin 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi.

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Her yer dezenfekte edildi

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından tebliğ yapılarak karantinaya alınan evlerin çevresine polis ekipleri güvenlik şeridi çekti. Giriş ve çıkışların yasaklandığı evlerin çevresi ve içerisi belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Karantinaya alınan evlerde yaşayanların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.

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