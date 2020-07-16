Yine bir kalabalık nişan vakası: Gaziantep'te 75 kişi karantinada

Gaziantep yerel haberlerine göre; üç gün önce ilçeye bağlı Beyler Mahallesi'ne gelip, nişana katılan E.G., evine döndükten sonra rahatsızlanınca hastaneye götürüldü. Burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan E.G., tedaviye alındı.

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Filyasyon ekibi çalışma başlattı

Bunun üzerine nişana katılan ilçeye bağlı Pınarbaşı, Cevdetpaşa, Atatürk, Yeni ve Beyler mahallelerinde 13 evde yaşayan 75 kişi filyasyon ekibi tarafından tespit edildi. İslahiye Hıfzıssıhha Kurulu, evlerdeki 75 kişinin 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi.

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Her yer dezenfekte edildi

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından tebliğ yapılarak karantinaya alınan evlerin çevresine polis ekipleri güvenlik şeridi çekti. Giriş ve çıkışların yasaklandığı evlerin çevresi ve içerisi belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Karantinaya alınan evlerde yaşayanların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.