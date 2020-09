Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'ın raporu yayınlandı: Kovid-19, iki farklı yarasadan alınan virüslerin karıştırılması sonucu elde edildi

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgınında can kayıpları devam ederken, Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan virüsün insan yapımı olduğunu ileri sürerek gündeme oturdu. ABD'ye kaçmak zorunda kalan Çinli virolog yaptığı açıklamalarda dünyayı şoke ederken, Zenodo adlı internet sitesinde yayınlanan rapor dikkat çekti. 'Koronavirüs insan yapımı' iddiasını ortaya koyan Çinli virologun yazısı sosyal medya platformalarında da paylaşıldı.

İNSAN YAPIMI

Hong Konglu bir bilim insanı olan Li-Meng Yan ABD'nin Fox News kanalına yaptığı açıklamada ülkesinden kaçmak zorunda kaldığını itiraf etmişti.ABD'ye kaçmak zorunda kalan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan, Pekin hükümetinin corona virüsünü (Covid-19) örtbas ettiğini ve virüsün insan yapımı olduğunu ileri sürdü. Çin’in virüse dair kendisine ait verileri sildiğini belirten Yan, iddialarını kanıtlamak için bilimsel veriler sunacağını açıkladı.

Li-Meng Yan'ın koronavirüsün kaynağıyla ilgili Zenodo adlı internet sitesinde yayınlanan rapor bir kez daha gündeme bomba gibi düştü.

RAPOR YAYINLANDI

Yan, yayınlanan raporda Covid-19'un laboratuvar ortamında başka virüslerin genetik materyalinin maniple edilerek oluşturulduğunu yazdı.Yan'ın raporuna göre Covid-19, iki farklı yarasadan alınan koronavirüslerin karıştırılması sonucu elde edildi.

HÜCRELERE KOLAY TUTUNACAK ŞEKİLDE TASARLANDI

Raporda belirtilenlere göre koronavirüsteki sivri çıkıntılara benzeyen proteinler insan vücudundaki hücrelere kolay tutunabilmeleri için özel olarak geliştirildi.

Yan'ın raporuna göre koronavirüsün doğal yaşamda ortaya çıkıp daha sonra insanlara bulaştığına dair elle tutulur kanıt yok. Yan, bilimsel adı SARS-CoV-2 olan virüsün biyolojik özellikleri doğal ortamda oluşan bir virüsle uyumlu değil iddiasını ortaya koyuyor.

Çinli viroloğun bu inanılmaz iddiaları meslektaşları tarafından bilimsel olmadığı ve komplo teorisine benzediği söylenerek yalanlandı. Ancak Yan'ın raporu yayınlandığı Zenodo adlı sitede 150 binden fazla okundu ve sosyal medyada paylaşıldı. ABD'li medya kuruluşları da sürekli olarak Yan'la röportaj yapıp iddiaları gündeme taşımaya devam ediyor.

SİTENİN FONU ABD'DEN

Yan'ın raporunu yayınlayan Zenodo adlı site Rule of Law Society and the Rule of Law Foundation adlı iki kuruluş tarafından fonlanıyor. Bu kurumlarla ilgili oldukça dikkat çeken bir durum da gözden kaçmadı.Fonlamanın ardında Trump'ın dolandırıcılıkla suçlanan eski danışmanı Steve Bannon ve Amerika'da yaşayan Çin karşıtı emlak milyarderi iş insanı Guo Wengui var. Guo Wengui'in Trump'la yakın ilişkiler içinde olduğu biliniyor. Yan'ın iddialarına destek vererek raporu yayınlayan sitenin ardındaki bu iki isim koronavirüs yüzünden Çin'i suçlayan ve virüsün insan yapımı olduğu iddialarını geçmiş aylarda kendisi de sıkça dile getiren Trump'ın desteğine sahip olduğunu düşündürüyor.