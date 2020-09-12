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Koronavirüs Çinde burun spreyi formunda koronavirüs aşı adayına onay verildi
DÜNYA

Çin’de burun spreyi formunda koronavirüs aşı adayına onay verildi

Çin’de Hong Kong Üniversitesi araştırmacıları tarafından burun spreyi formunda koronavirüs (Covid-19) aşısının geliştirildiği ve klinik testleri için Çin Ulusal Tıp Ürünleri İdaresi’nden onay alındığı duyuruldu.

Haber Merkezi DHA
Çin'de burun spreyi formunda aşı geliştirildi.
Çin'de burun spreyi formunda aşı geliştirildi.

Çin’de Hong Kong Üniversitesi araştırmacıları tarafından burun spreyi formunda koronavirüs (Covid-19) aşısının geliştirildiği ve klinik testleri için Çin Ulusal Tıp Ürünleri İdaresi’nden onay alındığı duyuruldu.

GÖNÜLLÜLER TEST EDECEK

Çin’de Hong Kong Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen koronavirüs aşı adayının burun spreyi formunda üretileceği bildirildi. Çin Ulusal Tıp Ürünleri İdaresi’nin aşı adayının klinik testleri için onay verdiği ve 100 sağlıklı gönüllünün bu testlere katılmasının beklendiği aktarıldı. Denemelerini se Beijing Wantai ilaç şirketi ve Ximamen Üniversitesi iş birliği ile yürütüleceği bildirildi.

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