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Koronavirüs Fransada koronavirüs sebebiyle Müslümanlar için mezarlık kalmadı Cenazeler buzdolaplarında bekliyor
DÜNYA

Fransa'da koronavirüs sebebiyle Müslümanlar için mezarlık kalmadı: Cenazeler buzdolaplarında bekliyor

Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayıca yüksek olması sebebiyle Müslümanlar cenazelerini defnedecekleri mezar bulamıyor. Tahara Derneği Başkanı Abdessamad Akrach, "Mezarlık kalmadığı için yüzlerce cenaze buzdolaplarında veya morglarda bekliyor. Ülkelerin sınırlarını kapatması nedeniyle Türklerin dışındaki Müslümanların cenazeleri yurt dışına nakledilemiyor" açıklamalarında bulundu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Müslümanlar için mezarlık kalmadığı belirtildi.

Müslümanların cenaze işlemlerine ilişkin çalışmalar yapan Tahara Derneği Başkanı ve hemşire Abdessamad Akrach yaptığı açıklamada, normal şartlarda Müslümanların cenazelerinin istekleri doğrultusunda yurt dışına nakledildiğini ancak şu an salgın nedeniyle bunun mümkün olmadığını söyledi.

Yüzlerce cenaze buzdolaplarında veya morglarda bekliyor

  • Akrach, ülkedeki mezarlıklarda da Müslümanlar için ayrılan bölümlerde yer kalmadığını aktardı. Bu soruna ivedilikle çözüm bulunması gerektiğini kaydeden Akrach, "Mezarlık kalmadığı için yüzlerce cenaze buzdolaplarında veya morglarda bekliyor." dedi.

Akrach, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerle sınırların kapatılmasıyla durumun daha da kötüleştiğine dikkati çekerek, "Ülkelerin sınırlarını kapatması nedeniyle Türklerin dışındaki Müslümanların cenazeleri yurt dışına nakledilemiyor." ifadesini kullandı.

Fransa'da Müslümanların çatı kuruluşu Fransa İslam Konseyi (CFCM), bu konuda daha önce Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a çağrıda bulunmuştu.

CFCM verilerine göre ülkedeki 300 mezarlıkta Müslümanlar için ayrılan bölümde yaklaşık 100 mezar yeri bulunuyor.

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