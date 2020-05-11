Fransa'da koronavirüs sebebiyle Müslümanlar için mezarlık kalmadı: Cenazeler buzdolaplarında bekliyor

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Engelli olmak bir eksiklik ve kusur değildir

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Engelli olmak bir eksiklik ve kusur olmadığı gibi, sağlıklı olmak da bir üstünlük vesilesi değildir. Önemli olan insanın bütün imkanlarını içinden geçtiği bu zorlu imtihanı kazanabilmek için seferber etmesidir" değerlendirmesini yaptı.