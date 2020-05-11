Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Fransada koronavirüs nedeniyle 263 kişi daha öldü
DÜNYA

Fransa'da koronavirüs nedeniyle 263 kişi daha öldü

Fransa'da koronavirüs nedeniyle 263 kişi daha öldü

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 263 artarak 26 bin 643'e yükseldi. Son 24 saatteki verilere göre, ülkede ölü sayısında düne kıyasla artış yaşandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 456 artışla 211 bin 184'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 2 bin 712'si yoğun bakımda olmak üzere 22 bin 284 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 33 gündür düşüyor.

İyileşen kişi sayısı da 507 artarak 56 bin 724'e ulaştı.

Salgın nedeniyle hastane ve yaşlı bakımevlerinde son 24 saatte 263 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 16 bin 820'ye, bakımevlerinde ise 9 bin 823'e yükseldi. Böylece toplam can kaybı 26 bin 643'e çıktı.

Son 24 saatteki verilere göre, Fransa'da ölü sayısında düne kıyasla artış yaşandı.

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 30 bin 739'a yükseldi
KORONAVİRÜS
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 30 bin 739'a yükseldi

İngiltere'de ilk kez halka maske takmaları tavsiye edildi
KORONAVİRÜS
İngiltere'de ilk kez halka maske takmaları tavsiye edildi
Abone Ol Google News
Dijital sınav kararı

Dijital sınav kararı

YÖK öğrencilerin merakla beklediği kararı açıkladı.
Bitirmesine 5 cüz kaldı

Bitirmesine 5 cüz kaldı

​Kabine toplantısı öncesi günlük hatim mukabelesi.
Parası Almanyaya gidecekti

Parası Almanya'ya gidecekti

​Firari Can Dündar'dan villa kaçırma girişimi.
Yakında binin <br>altına düşecek

Yakında binin
altına düşecek

​Bakan Koca, son 24 saati açıkladı.
Dört günlük kısıtlama

Dört günlük kısıtlama

Salgınla mücadelede yeni kararlar alındı.
Masa masaldır<br>maval okumaktır

Masa masaldır
maval okumaktır

​Bahçeli'den Akşener'e 'memleket masası' cevabı.

Büyük bölümü tamamlandı

Büyük bölümü tamamlandı

Yeşilköy Pandemi Hastanesi'nin örnek odaları.

TÜBİTAK ilaç <br>için tarih verdi

TÜBİTAK ilaç
için tarih verdi

Türkiye'de şu anda 17 proje yürütülüyor.

Durma <br>noktasına geldi

Durma
noktasına geldi

İstanbul'da yoğun trafik oluştu.
Alçaklarla siyaset yapmıyoruz

Alçaklarla siyaset yapmıyoruz

HDP'nin "Düne kadar bize danışıyordunuz" çıkışı kızdırdı.
Sancaktepe ve Yeşilköy hastaneleri hedefinde

Sancaktepe ve Yeşilköy hastaneleri hedefinde

"​Bu hastaneler boşu boşuna yapıldı, gereksiz israf..."
'Akşener bize koordinat biçemez'

'Akşener bize koordinat biçemez'

İYİ Parti-HDP ittifakında büyük çatlak ve 'danışma' itirafı...
Şampiyon yok

Şampiyon yok

​Basketbolda liglerin kaderi belli oldu.
Sıcaklar geliyor

Sıcaklar geliyor

​Dereceler 30'u görecek, rehavete kapılma #evdekal.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.