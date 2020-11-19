Geçen hafta kabus gibiydi

Koronavirüs vakaları nedeniyle acil servislerin çok zor anlar yaşadığını belirten Prof. Dr. Başar Cander, “Acil servislere yapılan başvurular geçen hafta çok yükseldi. Kabus gibi saatler yaşadık. Daha çok tedbir almak zorundayız” dedi.

Koronavirüs salgının yeniden tırmanışa geçmesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birçok alanda uygulanacak yeni kısıtlamaları açıkladı. İçişleri Bakanlığı’nın ek genelgelerle genişlettiği uygulamanın perde arkasında, geçtiğimiz hafta yaşanan vaka artışlarının olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta koronavirüs vakaları nedeniyle acil servislerin çok zor anlar yaşadığını belirten Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, “Acil servislere yapılan başvurular geçen hafta çok yükseldi. Kabus gibi saatler yaşadık. Bazı hastalarımızı bekletmek zorunda kaldık. Yatak bulmakta zorlandığımız anlar oldu. Sistem bir şekilde cevap veriyor, sağlık çalışanları elinden geleni yapıyor ama yine de daha çok tedbir almak zorundayız” dedi.

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Prof. Dr. Başar Cander

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TAM DÖNÜŞÜM MÜMKÜN DEĞİL

Bu hafta geçen haftaya göre vaka sayılarında düşüş olduğunu ifade eden Cander, “Salgının başında hastaların tedavilerini erteleyebildik. Ancak 1 yıl olacak neredeyse ve artık insanların tedavilerini erteleyemeyiz. O yüzden tüm hastaneleri pandemiye dönüştürmek mümkün değil. Hem mevcut sağlık sistemi devam etmeli hem de salgınla baş etmeliyiz” diye konuştu.

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TOPLU TAŞIMA LİSTE BAŞI

En çok bulaşı kaynağının toplu taşıma olduğunu hatırlatan Cander, “Kalabalık, dip dibe yapılan seyahatler hala bulaşının ilk sırasında yer alıyor. Buradaki bulaş riski, kafe ve berberlerde dahi yok. Toplu taşımayı çözmedikçe hiçbir şey yapamazsınız. Diğer risk faktörü de ev içleri. İnsanlar sosyal hayatta maske takıyor ama evlerine geldiklerinde maskesizler. Evde bir kişi pozitif çıksa diğerleri de pozitif oluyor. Katsayıyı ev içi bulaşlar çok artırıyor. Evde kimse maske takmadığı için korunma ihtimali en aza iniyor” şeklinde konuştu.

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Temas bulaşma riskini arttırıyor

İnsanların yaptığı işlere göre temas riskinin arttığına işaret eden Cander, “Kaç kişiyle temas ediyorsanız risk katsayısı artıyor.

Restoran ve market çalışanları ile kuryelerin vaka artışlarında kendilerini daha fazla koruması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Bu hafta yüzde 15 düşüş var