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Geçen hafta kabus gibiydi: Koronavirüste son durum

Geçen hafta kabus gibiydi

Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, acil servislere başvuruların geçen hafta çok yükseldiğini belirterek, “Kabus gibi saatler yaşadık. Bazı hastalarımızı bekletmek zorunda kaldık. Yatak bulmakta zorlandığımız anlar oldu” ifadelerini kullandı. Cander, 25-40 yaş aralığındaki vatandaşlarda acillere başvuruların arttığını söylerken vaka artışında ilk neden olarak da toplu taşımadaki yoğunluğu gösterdi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Koronavirüs vakaları nedeniyle acil servislerin çok zor anlar yaşadığını belirten Prof. Dr. Başar Cander, “Acil servislere yapılan başvurular geçen hafta çok yükseldi. Kabus gibi saatler yaşadık. Daha çok tedbir almak zorundayız” dedi.
Koronavirüs vakaları nedeniyle acil servislerin çok zor anlar yaşadığını belirten Prof. Dr. Başar Cander, “Acil servislere yapılan başvurular geçen hafta çok yükseldi. Kabus gibi saatler yaşadık. Daha çok tedbir almak zorundayız” dedi.

Koronavirüs salgının yeniden tırmanışa geçmesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birçok alanda uygulanacak yeni kısıtlamaları açıkladı. İçişleri Bakanlığı’nın ek genelgelerle genişlettiği uygulamanın perde arkasında, geçtiğimiz hafta yaşanan vaka artışlarının olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta koronavirüs vakaları nedeniyle acil servislerin çok zor anlar yaşadığını belirten Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, “Acil servislere yapılan başvurular geçen hafta çok yükseldi. Kabus gibi saatler yaşadık. Bazı hastalarımızı bekletmek zorunda kaldık. Yatak bulmakta zorlandığımız anlar oldu. Sistem bir şekilde cevap veriyor, sağlık çalışanları elinden geleni yapıyor ama yine de daha çok tedbir almak zorundayız” dedi.

Prof. Dr. Başar Cander

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TAM DÖNÜŞÜM MÜMKÜN DEĞİL

Bu hafta geçen haftaya göre vaka sayılarında düşüş olduğunu ifade eden Cander, “Salgının başında hastaların tedavilerini erteleyebildik. Ancak 1 yıl olacak neredeyse ve artık insanların tedavilerini erteleyemeyiz. O yüzden tüm hastaneleri pandemiye dönüştürmek mümkün değil. Hem mevcut sağlık sistemi devam etmeli hem de salgınla baş etmeliyiz” diye konuştu.

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TOPLU TAŞIMA LİSTE BAŞI

  • En çok bulaşı kaynağının toplu taşıma olduğunu hatırlatan Cander, “Kalabalık, dip dibe yapılan seyahatler hala bulaşının ilk sırasında yer alıyor. Buradaki bulaş riski, kafe ve berberlerde dahi yok. Toplu taşımayı çözmedikçe hiçbir şey yapamazsınız. Diğer risk faktörü de ev içleri. İnsanlar sosyal hayatta maske takıyor ama evlerine geldiklerinde maskesizler. Evde bir kişi pozitif çıksa diğerleri de pozitif oluyor. Katsayıyı ev içi bulaşlar çok artırıyor. Evde kimse maske takmadığı için korunma ihtimali en aza iniyor” şeklinde konuştu.

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Temas bulaşma riskini arttırıyor

İnsanların yaptığı işlere göre temas riskinin arttığına işaret eden Cander, “Kaç kişiyle temas ediyorsanız risk katsayısı artıyor. Bir masa arkasında iş yapan birisiyle restoranttaki kişinin oranı aynı değil. Restoran ve market çalışanları ile kuryelerin vaka artışlarında kendilerini daha fazla koruması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Bu hafta yüzde 15 düşüş var

  • Geçen haftadan bu yana acillere yönelik başvurularda yüzde 15 düşüş olduğunu aktaran Prof. Cander, “Ancak bu durum henüz İstanbul geneline yansımış değil. Normalde günlük 3 bin hasta bakan bir acilde görevliyim. Geçen gün 3 bin 500 hasta bakmışız. Bunların 2 bini virüs şüphesiyle başvurmuş. Bu kişilerden yüzde 17-20’si pozitif çıkabiliyor. Salgının en kritik olduğu dönemde pozitiflik oranı yüzde 25 civarındaydı” dedi.
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